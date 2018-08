El 72% de los pavimentos de las carreteras españolas se encuentran agrietados

Un 72% del firme de las carreteras españolas presenta importantes zonas de grietas, defecto que supone el primer peldaño de deterioros más graves, según un informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC). A este dato se une que un 38 % de la red viaria del país presenta deterioros superficiales en su pavimento.



La conjunción de estas circunstancias hacen concluir a la AEC que "hoy por hoy resulta prácticamente imposible encontrar un tramo de carretera en España cuyo firme no esté agrietado".



La AEC, aunque advierte de que las grietas en la zona de rodada, en principio no supone un riesgo directo para la seguridad de los conductores sí pueden intensificar los daños en caso de lluvias intensas, pues el agua penetra en las grietas con efectos nefastos para las capas internas del firme, situación que se agrava en invierno, cuando el agua se congela.



El agrietamiento conlleva la pérdida de árido o de material bituminoso del pavimento y las roderas o deformaciones provocadas por la rodada del vehículo, defectos de la red vial cada vez más frecuentes en España.



Una primera fase de estos deterioros superficiales, con cierto peligro para motociclistas y ciclistas, si no se atajan con intervenciones de mantenimiento, degeneran en otro tipo de deterioros estructurales, que sí tienen más influencia en la seguridad vial e incrementan el riesgo de averías en el coche.



Un primer avance de los expuesto es que ya un 12 % de las carreteras españolas presenta deterioros estructurales en más de la mitad de la superficie de la calzada.