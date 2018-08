Ponle Freno convoca a su comité de expertos para valorar futuras iniciativas

La mayor acción social de Atresmedia, Ponle Freno, ha convocado una vez más a los representantes de diferentes grupos relacionados con la seguridad vial con la finalidad de poner en común los datos de siniestralidad actuales, tales como:



- El aumento del 2% en el número de accidentes, y de un 6,5% en el número de víctimas hasta el mes de mayo.

- La salida de la vía ha sido, por tipo de accidente, el que más víctimas ha causado, seguido de las colisiones frontales y los atropellos.

- De los 10 fallecidos en turismos, 3 no utilizaban el cinturón de seguridad. Y de los 5 motoristas fallecidos, 1 no hacía uso del casco.

- Durante la Semana Santa, se llevó a cabo una campaña de control de utilización de los sistemas de retención. 379.246 vehículos fueron controlados, en los que 2.768 personas fueron denunciadas por no llevar el cinturón de seguridad o SRI. 167 menores de 12 años viajaban sin SRI, 46 de los cuales lo hacían en el asiento delantero.

- El 74% de los denunciados viajaban por carreteras convencionales, que es donde se producen 8 de cada 10 fallecidos.

Asimismo, los expertos que forman el comité han puesto en común las próximas iniciativas que se pondrán en marcha desde la campaña de Atresmedia.



Han asistido a este comité, celebrado en la sede de Atresmedia, Agustín Sánchez del Ministerio de Fomento, Mónica Colas de la DGT, Rocío Alonso Domínguez de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, José María Plaza del Centro de Estudios Ponle Freno - AXA, David Barrientos de ANFAC, Luis Montoro de FESVIAL, Mar Cogollos de AESLEME, Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociadosm Fernando Santamaría del RACC, David Fernández del RACE, Roberto Durán del Colegio Oficial de Psicólogos, Fernando González Iturbe de CEAJosé María Riaño de ANESDOR, Bienvenido Nieto de FETEVI y Aquilino Molinero de CIDRO.