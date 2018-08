La propuesta de aumentar la velocidad a 130 km/h divide a víctimas y automovilistas

Aunque Tráfico destaca que se trata simplemente de un borrador pendiente aún de las alegaciones de las partes implicadas en materia de seguridad vial, la difusión del documento ha suscitado ya la reacción de diversas entidades a algo que ya había anunciado el Ministerio del Interior.



De aprobarse la propuesta, los conductores podrían poner su cuentakilómetros a 130 km/h en determinados tramos de autovías y autopistas, una circunstancia de la que avisarán previamente los paneles informativos que la Dirección General de Tráfico (DGT) instalará a tal fin.



Pero para que se pueda circular a esa velocidad, el tramo en el que será permitida deberá reunir una serie de requisitos, como que en esa parte de la vía no se hayan registrado históricamente accidentes, que su trazado y pavimentación estén en buenas condiciones y que la situación meteorológica y ambiental sea la idónea.



El borrador del anteproyecto, también propone una reducción de la velocidad máxima a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales con arcén de 1,5 metros, establecida actualmente en 100.



Una de los primeros en reaccionar a las propuestas ha sido la Asociación Estatal de Víctimas de Tráfico (DIA) que, en principio, no ve inconveniente en aumentar en 10 kilómetros por hora la velocidad en algunos tramos de autovía siempre que "no suponga un riesgo ni para el conductor ni para el resto de usuarios".



Menos dispuestos se han mostrado a este posible cambio Stop Accidentes y la Asociación Española de Lesionados Medulares (Aesleme), que creen que subir la velocidad puede aumentar los índices de siniestralidad porque, entre otros motivos, los conductores "tienden ya a circular por encima del límite".



Una opinión que no comparte el portavoz del PP en el Congreso en materia de discapacidad, Francisco Vañó, precisamente el diputado parapléjico que propuso aumentar la velocidad máxima a 140 km/h en autopistas de peaje. Para Vañó, la propuesta es "coherente" y, de salir adelante, significaría "hacer legal lo que es real", pues no hay que olvidar que muchos conductores "sensatos" se ponen a 130 km/h en una recta de autovía sin correr riesgo alguno ni para su seguridad ni para la del resto.



Están también de acuerdo la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) y el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), si bien difieren en la conveniencia de reducir el límite de la velocidad en las carreteras secundarias.Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, es "un disparate" disminuir de 100 a 90 km/h la velocidad máxima en las vías secundarias con arcén de 1,5 metros, pues la mayoría de accidentes mortales no se registran en esas carreteras sino en las que están limitadas ya a 90. Desde el punto de vista del CEA, la reducción de los límites en las secundarias debe complementarse con otras medidas como una mayor inversión para mejorar su estado y un aumento de la vigilancia de la Guardia Civil.



Además de estas medidas, el borrador también plantea situar la velocidad máxima en 70 km/h en las carreteras convencionales de 6,5 metros de ancho y con línea longitudinal que separa ambos sentidos y si la línea no existe el límite será de 50.



En vías urbanas y travesías la velocidad máxima seguirá siendo de 50 km/h, pero el documento rebaja hasta 30 km/h en aquellas vías con un solo carril y sentido único de circulación o con un carril por sentido, y a 20 km/h en las calles con plataforma única de calzada y acera.Pero independientemente de la velocidad, el nuevo reglamento regularía otras cuestiones y, según el borrador a debate,