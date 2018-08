Las reacciones al aumento de los límites de velocidad en autopistas y autovías

Aunque el ministro señaló que, antes de poner en marcha ese incremento en la velocidad, habrá que analizar el impacto ambiental que tendría la medida, las asociaciones de victimas se oponen porque consideran que aumentará la gravedad de los accidentes. Sin embargo, los principales clubes automovilísticos españoles apoyan esa posibilidad. Y vosotros ¿qué opináis?



Las asociaciones de victimas se oponen al aumento de la velocidad

El presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico (DIA), Francisco Canes, ha expresado a través de un comunicado su oposición a esta medida por considerar que no mejora la fluidez del tráfico, aumenta la contaminación y la factura energética, además de incrementar el impacto y los daños de los accidentes.



No obstante, el presidente de DIA ha mostrado su apoyo a las iniciativas del ministro del Interior para mejorar los controles de alcoholemia, drogas y velocidad y ser intransigentes con los infractores, "actitudes que ponen en peligro la vida de otros ciudadanos", apostiga.

Si bien, el ministro del Interior dedicó buena parte de su intervenciónante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso a estas cuestiones.

Los clubes automovilísticos apoyan la medida pero piden un sistema estadísticas riguroso

Por su parte, los principales clubes automovilísticos españoles apoyan la posibilidad de que el Ministerio del Interior estudie una subida de los límites de velocidad en las autopistas y autovías, así como una actualización estadística de la siniestralidad vial.

El director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Tomás Santa Cecilia, opina que la subida de los límites de velocidad es una medida "digna de análisis, pues los límites actuales están desfasados y es necesario actualizarlos". El directivo del RACE propugnó una subida del límite a 130 km/h en autopistas y autovías y una bajada en entornos urbanos y otras zonas vulnerables (colegios) de tránsito de peatones.

Santa Cecilia aseguró que la actualización de la estadística de siniestralidad a treinta días es una "asignatura pendiente" y añadió que "los buenos datos sobre accidentes asegura conseguir mejores resultados en seguridad vial durante los próximos años, porque mejora la prevención".

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, señala que el ministro "ha sido poco claro, y hasta contradictorio", en su posición sobre los límites de velocidad, pues no entiende cómo mezcla el aumento de los mecanismos de control con ese aumento de los registros legales. Arnaldo consideró necesario un sistema de estadísticas riguroso que pasa por un seguimiento de la siniestralidad durante treinta días después del accidente, pues "sin un diagnóstico acertado, no puede haber un tratamiento adecuado". El responsable de este club de defensa de los automovilistas abogó por la extensión de los controles de drogas a todo tipo de psicofármacos.

Un portavoz del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) declara que la posición de este club de siempre ha sido la subida de los límites de velocidad, supeditada a las condiciones de la vía y a la climatología y recordó que la tecnología facilita hoy el establecimiento de registros variables en función de estos condicionantes. Para la CEA, las estadísticas actuales de siniestralidad son "engañosas" por las limitaciones establecidas en el tiempo y por no contabilizar a los accidentados en el medio urbano que "son víctimas igual que las de carretera".



El Movimiento140, en un comunicado, "aplaude" la disposición del ministro sobre los límites de velocidad y recuerda que el Gobierno cuenta con el instrumento legislativo adecuado para concretar esta iniciativa. A este respecto, señala que en junio de 2010 el Parlamento aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley, promovida por el PP, para que se revisasen "por obsoletos" los límites de velocidad. Movimiento140 cree que la siniestralidad no debe ser una traba para acometer una medida reclamada por los conductores y subraya que menos del 1,5% de los accidentes con víctimas son achacables al exceso de velocidad.