Recibidas las primeras denuncias de la campaña "Se buscan señales y carreteras peligrosas".

Recibidas las primeras denuncias de la campaña

En algunos casos, el paso del tiempo ha hecho que las señales de tráfico se oxiden hasta dejarlas irreconocibles. Con los años, además, pierden su capacidad reflectante. En otras ocasiones no tienen buena visibilidad debido a una colocación deficiente o porque la vegetación las tapa total o parcialmente. Por último, hay señales de tráfico que no son suficientemente claras y desorientan a los conductores provocando situaciones de riesgo.



Por lo que respecta a las carreteras, muchas veces nos encontramos zonas de charcos habituales, pavimentos deslizantes, agrietamientos, curvas mal peraltadas, hundimientos, escalones y, por supuesto, baches. Estos desperfectos pueden ser causas de accidentes para todo tipo de vehículos, por lo que se debe trabajar para que queden subsanados tan pronto como sea posible.



Puede que en tu barrio, en tu ciudad o en los desplazamientos que realizas con más frecuencia haya algún ejemplo de señales o carreteras en mal estado como los que ya nos han enviado algunos ciudadanos. Si eres testig@ de alguna de estas irregularidades no te calles: haznos llegar tu denuncia indicando la ubicación de la forma más precisa posible para que podamos resolver el problema. No olvides que una foto o vídeo es indispensable para que la denuncia llegue a buen término.

