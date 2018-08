Los residentes comunitarios deben renovar su carné de conducir

El recordatorio lo ha hecho Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que asegura que en España hay censados en torno a dos millones de residentes comunitarios mayores de 16 años. De ellos aproximadamente la mitad son conductores en cuyos permisos de conducir no figura ninguna fecha de caducidad o se establecen plazos de vigencia de mas de 15 años. Es el caso de los permisos de conducir expedidos en Francia o en Alemania, que no tienen fecha de caducidad; o en el Reino Unido o Noruega donde tienen vigencia hasta que el titular cumple los 70 ó incluso los 100 años, respectivamente.



Hasta ahora, esos automovilistas extranjeros no tenían que renovar su permiso de conducir aunque adquirieran la residencia en España, tal y como hacen los conductores nacionales cada 10 ó cada 5 años, dependiendo de la edad. Esta situación cambia desde el este lunes 19 de enero, ya que tendrán que renovar su actual permiso de conducir en las mismas condiciones que los conductores españoles.



Los que sigan circulando con esos permisos podrán ser multados con sanciones de 200 euros. Para evitarlo, la asociación de automovilistas AEA les aconseja que pidan cita previa en el teléfono 060 o a través de la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) para renovar su carné.



La renovación es obligatoria para los conductores comunitarios a partir de los dos años en que adquieran la residencia. Sin embargo, los que no hayan cumplido ese plazo pueden solicitar el canje de su permiso de conducir comunitario por el equivalente español.



La ventaja de esta opción es que Tráfico les va a expedir un permiso español por un período de 10 ó 5 años, sin necesidad de pasar el preceptivo reconocimiento médico. A cambio deben entregar a Tráfico su documento, que será reenviado a las autoridades del país de expedición.