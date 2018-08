El top 10 de las multas más raras que te pueden poner al volante

No conocer bien el Reglamento General de Circulación puede acarrear sanciones de hasta 6.000 euros. Wiquot.com ha elaborado un top 10 con las sanciones de tráfico más raras a las que podemos exponernos si vamos al volante. Atentos.



1) Cuidado con discutir al volante, porque si se pierde de vista la carretera en varias ocasiones la sanción es de 80 euros. La misma multa recaerá si el conductor se muerde las uñas, besa al copiloto o le hace una peineta a otro coche.



2) Conducir con una mano o el brazo fuera de la ventanilla puede ser sancionado con 100 euros porque, según establece el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, tanto el conductor como los pasajeros deben mantener una posición adecuada.



3) Conducir sin camiseta, con tacones, descalzo o con chanclas supone una sanción de 200 euros por no ir correctamente vestido y calzado, ya que se considera que puede disminuir la capacidad de controlar el vehículo.



4) Prestar mucha atención al aparcar en la arena de la playa porque si el espacio se considera protegido podrá imponerse una multa de hasta 6.000 euros.



5) Aprovechar un semáforo en rojo para retocarse el maquillaje o comer algo supone una multa de 200 euros y 2 puntos menos en el carnet de conducir.



6) Llevar la música muy alta cerca de un lugar de descanso, como un hospital, o de madrugada, se sanciona con multas entre los 80 euros y los 100 euros. Incluso, hay un caso en que se llegó a imponer una multa de 2.400 euros por no dejar descansar a los vecinos.



7) Las 2 manos deben estar al volante y las orejas a la vista. Por supuesto está prohibido utilizar teléfonos o auriculares. En una ocasión se multó a un conductor por error porque se pensaba que hablaba por el móvil cuando no lo hacía y aun así le mantuvieron la multa por conducir sosteniendo su oreja.



8) El claxon solo se puede usar en caso de emergencia, para evitar un accidente o si se va adelantar y se quiere remarcar la maniobra. Cualquier otro uso puede ser sancionado con 80 euros de multa.



9) Echar gasolina con el móvil o la radio encendidos es una falta leve de tráfico y puede ser multado con hasta 91 euros.



10) Y para terminar, circular por el carril izquierdo o el central si el derecho está libre puede ser multado con 200 euros, según lo establecido en los artículos 28 y 31 del Reglamento General de Circulación.