Tráfico avisará por carta a 2.460 conductores que circulan sin la ITV pasada

El pasado 26 de marzo la DGT detectó, tras una vigilancia y control de 40.000 vehículos que circulaban por diferentes puntos de las carreteras españolas, un total de 2.462 automóviles que no habían pasado la revisión de la ITV o se encontraban inhabilitados para circular.



Los titulares de los vehículos que reciban la carta por no haber realizado la primera inspección técnica deberán pasarla en los próximos días, y de no hacerlo serán denunciados por una infracción grave que les supondrá una multa de 200 euros.En el caso de los vehículos detectados con la ITV desfavorable, es decir, los que han acudido a la revisión, no la han pasado y no han vuelto para comprobar si se han subsanado los problemas detectados, tendrán dos meses desde el día que no superaron la ITV para hacerlo.



Si los titulares no acuden en el plazo fijado, la estación de la ITV correspondiente remitirá la documentación pertinente a la Jefatura Provincial de Tráfico proponiendo la baja de los automóviles y abrirá procedimiento sancionador por infracción muy grave que conlleva una multa de 500 euros.

Trafico recuerda que la legislación actual obliga a realizar la inspección técnica con una frecuencia determinada dependiendo de los años de antigüedad de los automóviles.



Así, las motocicletas y coches de uso privado con más de cuatro años de antigüedad, y las furgonetas y camiones con una carga máxima de 3,5 toneladas y dos años de vida, deberán realizar la revisión cada dos años, así como los turismos de servicio de alquiler.

Los camiones con una carga superior a 3,5 toneladas tendrán que realizarla a partir de los 10 años de antigüedad.



Además, los vehículos dedicados al transporte de personas y servicio público realizarán la inspección cada año a partir de los cinco años de vida.

El registro general de vehículos de la DGT cuenta con 31 millones de automóviles inscritos, de los cuales la mitad de ellos tienen una edad media de nueve años o más.