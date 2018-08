Tres de cada cuatro conductores mantienen sus saldo tras diez años del carné por puntos

El carné por puntos ha contribuido a la reducción del 62 por ciento de fallecidos en accidentes de tráfico, según datos de la Dirección General de Tráfico.



Por su parte, María Seguí que ha aclarado que estudios realizados por la DGT cifran entre un 10 y un 14 por ciento la contribución del sistema del carné por puntos a la reducción de ese 62 por ciento en el número de muertos.

Para María Seguí este dato "es un enorme éxito porque hay pocas medidas que tengan tanto impacto positivo" y ha recordado que según datos del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) de este año el 69 por ciento de los españoles opinan que la medida del carné por puntos es buena o muy buena.Durante estos diez años a 214.150 conductores, aproximadamente el uno por ciento del total, se les ha declarado la pérdida de vigencia de su carné por agotar los puntos, de ellos a 8.759 en dos ocasiones y a 219 tres veces o más.

Además siete millones y medio de conductores, el 25 por ciento del total, han sido sancionados por cometer alguna infracción que conlleva pérdida de puntos.En estos diez años 503.291 conductores han asistido a los cursos de recuperación parcial o total de puntos.

Representantes de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han propuesto que sea obligatorio para obtener el carné de conducir oír en las autoescuelas el testimonio de los afectados por esta siniestralidad y han reclamado un pacto de Estado que dé prioridad a la seguridad vial.



Por su parte, la fiscal adjunta de la Fiscalía de Seguridad Vial, Rosa Pérez, ha dicho que más de quinientas personas están en prisión en España por conducir sin permiso, cifra que duplica a los reclusos por delitos relacionados con el alcohol al volante, que es uno de los tipos penales más aplicados.

Rosa Pérez ha propuesto que se puedan quitar puntos en España a conductores con permisos emitidos en el extranjero que no residan en territorio español y que a los españoles también se les pueda aplicar esta medida en otros países.



La primera persona que perdió todos los puntos fue un conductor de Las Palmas en noviembre de 2006 y las estadísticas reflejan que de cada diez pérdidas del carné por detracción de todo el saldo, nueve casos son de hombres y uno de mujer.

De los siete millones y medio de conductores sancionados por infracción con detracción de puntos, el 16 por ciento (4,8 millones) han cometido solo una y el 8,6 por ciento (2,6 millones) son reincidentes.



El número de sanciones con pérdida de puntos tramitadas desde el 1 de julio de 2006 asciende a 12,3 millones de sanciones que suponen 37,99 millones de puntos detraídos.



El 46 por ciento de las sanciones impuestas por la DGT en estos diez años del permiso por puntos lo son por infracciones por exceso de velocidad, seguidas por no usar el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil (11 por ciento), el uso del teléfono móvil o dispositivos de sonido (10 por ciento) y conducir habiendo consumido alcohol o drogas (9 por ciento).



Respecto a la velocidad, el 75 por ciento fueron excesos de entre 121 y 150 kilómetros por hora que no llevan aparejados pérdida de puntos, solo multa de cien euros, mientras que el 25 por ciento restante son de excesos que sí suponen detracción de puntos.



En relación con el alcohol, el 34 por ciento de las sanciones impuestas lo han sido a conductores que circulaban con más del doble de la tasa permitida, lo que les ha supuesto la pérdida máxima de puntos, seis.