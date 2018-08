Uno de cada cinco vehículos 'suspende' a la primera la ITV

Durante el año pasado se revisaron un total de 18,57 vehículos en las estaciones de ITV de nuestro país, lo que se traduce en una subida del 3,3% en comparación con las cifras contabilizadas en 2013.



Los datos, recogidos por la asociación empresarial Aeca-ITV, indican que, durante el pasado año 2014, el 18% de los vehículos fue rechazado en la primera tentativa al no reunir las condiciones mínimas de seguridad o por tener unas emisiones contaminantes y nocivas por encima de lo permitido.



Así, en el 2014 se detectaron un total de 20,26 millones de defectos en los vehículos inspeccionados, de los que 5,72 millones fueron considerados graves, que automáticamente imposibilitan que el coche supere la ITV. De esta manera, cada vehículo rechazado tuvo una media de 1,7 defectos.



Por otro lado, la asociación indicó que el número de vehículos que acudieron a pasar la inspección técnica en 2014 creció, a pesar de que el parque automovilístico nacional está bajando. Este efecto se debe a que la crisis ha provocado que muchos usuarios no hayan podido cambiar de coche.



También, explicaron que existe una mayor vigilancia por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), que, a través de cámaras de postes y radares, puede detectar si un vehículo tiene en vigor dicha inspección o no.



A pesar de esto, la organización aseguró que sigue habiendo un alto nivel de absentismo, ya que entre el 15% y el 20% de los coches circula sin tener la ITV vigente. "Sin duda, en un estado técnico precario y evitan la ITV ara no tener que repararlos o, inclusive, darlos de baja", añadió.



Aeca-ITV apuntó que, sobre el total de defectos graves detectados, los relacionados con el alumbrado y la señalización, con el 24,2% fueron los más habituales, mientras que los de los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión coparon el 22,8%, mientras que el 15,5% correspondió a los frenos.