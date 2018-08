Uno de cada tres accidentes laborales se produce 'de casa al trabajo y del trabajo a casa'

La campaña, con el eslogan "la seguridad en el trabajo comienza al salir de casa", durará quince días y contará con anuncios en televisión y cuñas radiofónicas que incluyen la expresión "de casa al trabajo y del trabajo a casa", de uso frecuente en cualquier conversación diaria.



Los últimos datos de Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ISHT) señalan que en 2010 se produjeron 759 accidentes laborales mortales, de los que 264 fueron de tráfico. De ellos, 165 perdieron la vida al ir o volver de su trabajo y el resto, 99, fallecieron durante su jornada laboral.



Tráfico aconseja a los conductores evitar los trayectos rutinarios, concentrarse en la conducción e intentar no ir con prisas ya que la mayoría de los accidentes laborales de tráfico "in itinere" se producen al ir al centro laboral.



El lunes es, además, el día de la semana en que se registran más accidentes de tráfico con motivo del trabajo.



La DGT también aconseja usar el "manos libres" solo para conversaciones cortas, nunca para conversaciones largas, pues según diversos estudios tras minuto y medio de hablar por el móvil el conductor no percibe el 40 por ciento de las señales, su ritmo cardiaco se acelera durante la llamada y se tarda más en reaccionar.