Vía libre a la conducción acompañada y al plan vial hasta 2020

De momento solo está previsto aprobar las líneas de actuación de esta Estrategia con la que se pretende contribuir a reducir en un 50% los accidentes en toda la Unión Europea, según han informado fuentes de Tráfico.



Próximamente se verán las más de cien medidas que la integran y que van dirigidas a 14 colectivos concretos, especialmente el de los más pequeños, ya que entre los objetivos están el de cero fallecidos sin sistemas de retención infantil y promover rutas seguras para los escolares.



El Consejo de Ministros ya ha puesto en marcha la veintena de medidas sobre seguridad vial que se van a acometer este año, y la 'estrella' de ellas es la "conducción acompañada": un grupo de trabajo estudiará cómo debe implantarse esta iniciativa que posibilitará a los más jóvenes ponerse al volante antes de los 18 años y que ya se ha implantado en otros países como Francia y Alemania con buenos resultados.



Este grupo de trabajo partirá de una premisa que se ha barajado en Tráfico: los jóvenes de 17 años podrán conducir bajo la tutela, eso sí, de un conductor experimentado y tras haber aprobado el teórico y haber realizado 20 horas prácticas en la autoescuela.



Este es uno de los objetivos de Tráfico para este año, en el que la velocidad seguirá siendo el "caballo de batalla" ya que a pesar de que cada vez son menos los conductores que son sorprendidos a más de 140 kilómetros por hora -un 0,3% del total-, este factor sigue siendo unas de las principales causas de accidentes.



Para atajar esta situación, Tráfico instalará en 2011 cien nuevos radares, seis de ellos radares de tramo -dos de ellos ya están colocados -en la A-7 en Torrox y en la AP-6 en el túnel de Guadarrama-, que controlan la velocidad media del vehículo.



Otras medidas para este año obligarán a reformar el Reglamento General de Circulación, como el que la velocidad máxima permitida en las vías urbanas de un solo carril, o de un único carril por sentido, sea inferior a 30 kilómetros por hora.

Una medida que tiene como objetivo reducir a la mitad los atropellos a peatones en las ciudades, que en 2009 costaron la vida a 268 personas, el 46% de las víctimas mortales en accidentes en zonas urbanas.



También se pretende con esta medida frenar la contaminación atmosférica y la "visual", ya que no se necesitará colocar señales verticales para informar de ese límite de 30, sino que se está pensando en otras opciones, como marcas en el asfalto o estrechamiento en el comienzo de esas vías.



Además el Reglamento se reforma para que las bicicletas puedan circular por el centro de la calzada -y no por la derecha- en las "zonas urbanas 30", y marcará unos mínimos para que puedan hacerlo por determinadas aceras.



La modificación de la norma incluirá también la prohibición de circular a los motoristas que lleven los denominados cascos "quitamultas", los que no cubren la barbilla y son similares a los utilizados en hípica, que no estaban homologados.



Otro objetivo de este año será el de optimizar la información y los datos, con menos tiempo, sobre los siniestros que se registran diariamente e incorporar la seguridad vial a las empresas.