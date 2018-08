¿Paso de peatones?

En la carretera N-120 existe lo que podíamos denominar una rotonda, en ella se incorporan los vehículos a distintas direcciones pudiendo seguir circulando recto; pues bien, existen pasos de peatones pero hay uno que cuando llegas a uno de los lados de la calzada no puedes seguir adelante porque te encuentras con un quitamiedos de manera que o lo saltas, si tus facultades físicas o la carga que lleves (bolsas, carrito de niños...) te lo permiten o te arriesgas a rodearlo con el peligro que conlleva.



No es un paso muy utilizado, particularmente siempre paso en coche y siempre me llamó la atención su estado, pero el otro día pasé andando y me encontré lo que se aprecia en las fotos.