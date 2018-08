Vacaciones seguras

No podemos imaginar lo que suponen seis millones de desplazamientos por nuestras carreteras en estas vacaciones. No son seis millones de vehiculos en marcha, lo que más me preocupa, es su estado y el del propio conductor lo que me angustia.

Resulta que la crisis puede afectar incluso a la misma Seguridad Vial, no distinguimos la diferencia entre necesidad y obligación con el compromiso, y esto se transforma en un serio PELIGRO.Hay ciertas comparaciones significativas que temo no se tienen en cuenta, una cena de un sabado con unos amigos, puede oscilar entre los 60 y 100 € . Una revisión TOTAL del vehículo son 125 €.Pagamos por estar un rato con los amigos, y nos cuesta llevar el vehículo al taller. Pagamos por una entrada de futbol, y nos cuesta llevar el coche al taller. El bono de la piscina todo el verano 75 € y nos cuesta lleva el vehículo al taller.PONGAMOS FRENO a estas decisiones, porque nuestro compromiso va más allá que la propia diversión.ANIMO a los talleres para que oferten estas revisiones, es un problema de todos y entre todos SI PODEMOS.

