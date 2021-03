Esta campaña está basada en datos del I Macroestudio sobre Violencia de Género-Tolerancia Cero, un informe realizado en octubre de 2020 y con una muestra de más de 7.500 encuestados, destaca que prácticamente la mitad de los españoles (45%) conoce un caso cercano de violencia de género. Un dato que se incrementa hasta el 52% en mujeres y a un 51,4% entre el segmento más joven

Más del 90% de los encuestados considera violencia de género hechos como empujar o golpear tras una discusión, insultar o despreciar, obligar a mantener relaciones sexuales y las amenazas verbales. Un 76% opina que dificultar el poder trabajar o estudiar es violencia de género, frente al 24% que opina que no lo es.

En el estudio también se desvela que más del 80% de los encuestados considera que el control de horarios, formas de vestir o el teléfono móvil y las redes sociales son formas de violencia de género, lo que significa que cerca de un 20% considera que estas acciones no son maltrato.

Por ello, en la última campaña protagonizada por la periodista Esther Vaquero, la acción de Responsabilidad Corporativa 'Contra el maltrato: Tolerancia Cero' pone el foco en la violencia invisible, pero que también destruye vidas.

"Si tu pareja te humilla, controla y destruye tu autoestima, eso no es amor, es maltrato. La violencia psicológica también destruye vidas, no solo duelen los golpes, que no maquillen la realidad".

'Contra el Maltrato, Tolerancia Cero'

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias pusieron en marcha en noviembre de 2015, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la acción de Responsabilidad Corporativa ‘Contra el maltrato: Tolerancia Cero’.

Durante estos años, ha recibido numerosas distinciones por parte del Gobierno de España y de varias comunidades autónomas, entre los que destaca el concedido en 2017 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su trabajo en la lucha contra la violencia de género. Asimismo, ha sido escogida por ONU Mujeres como caso de éxito a la hora de abordar una problemática social por un medio.

El acuerdo se enmarca en el compromiso de Mutua Madrileña con la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y, especialmente, en la línea de actuación prioritaria de la Fundación Mutua Madrileña contra la violencia de género, iniciada en 2012.