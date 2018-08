Expertos, comunicadores y gente anónima se unen para gritar "No es no" contra la violencia de género, el acoso y la desigualdad

DENTRO DE LA CAMPAÑA TOLERANCIA CERO

Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña continúan con su compromiso para erradicar la violencia de género.Tolerancia Cero dice "No" al acoso y a la desigualdad entre hombres y mujeres, reflejo de maltrato hacia la mujer. Profesionales que luchan a diario para erradicarlo, comunicadores y gente anónima se unen para decir alto y claro "no es no".