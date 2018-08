Compra la carcasa 'Si te quiere de verdad confiará en ti'

Con motivo del 'Día de los enamorados', Tolerancia Cero quiere llamar la atención sobre la situaciones de control machista entre adolescentes. En especial en el móvil y las redes sociales, porque si tu pareja no te deja subir fotos a tu red social favorita y no confía en ti, es que no te quiere de verdad.

'Casa María de Mattias', gestionada por Cáritas Madrid en coordinación con las congregaciones Adoratrices de la Sangre de Cristo y Apostólicas del Corazón de Jesús, en la Comunidad de Madrid, acoge a mujeres víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad con menores a su cargo, y que carecen de apoyo económico, social, familiar, etc.

El centro acoge a mujeres que, tras finalizar su estancia en los centros de emergencia y de primera acogida, que son de estancia breve (de quince a treinta días) no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda de forma independiente y requieren de apoyo para desarrollar una vida autónoma.

A través de este recurso las mujeres y sus hijos disponen de alojamiento temporal, transitorio (máximo de 1 año) y tutelado, así como de un acompañamiento personalizado para que puedan recuperar su autonomía y normalizar su situación socio-familiar.