Si te controla, no es amor es maltrato

Si controla tu móvil, tu ropa, tus amigos o tu tiempo: no es una relación. Porque esos detalles no son reflejo de amor, son signos de maltrato.

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias continúan con su campaña contra la violencia de género. En esta ocasión se centran en el aumento de la violencia de género entre adolescentes.

Frases como "me controla porque me quiere" o "los celos son un reflejo del amor" esconden un grave riesgo de sufrir violencia de género. Son mitos que ya no sirven para justificar la violencia sobre la mujer.

El control sobre el móvil o las redes sociales puede desencadenar en maltrato.

Una relación sana es aquella basada en la confianza y respeto mutuo. Si en tu día a día pesan más el control y los celos, y aparecen alguna de las actitudes que citamos a continuación, te recomendamos estar alerta y actuar. Esta situación podría ser el comienzo de una relación de maltrato.