Cómo actuar si eres víctima de la violencia de género

Es importante que sepas que tú no eres culpable y no provocas sus actos violentos. No existe razón que lo justifique.

No podrás ser feliz si tu pareja te trata mal y con violencia. Aunque tengas miedo y te resulte difícil dar el paso y pedir ayuda, tus seres queridos y los profesionales especializados te brindarán un apoyo con el que lograrás quererte a ti misma y romper con el círculo del maltrato.

En este sentido, en nuestro país, hay mecanismos de protección, seguridad y asistencia a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. Así que recuerda, No estás sola.

Lo primero que puedes hacer es contar tu situación a otras personas y pedir ayuda.

Nuestra recomendación es que busques el apoyo de familiares y amistades de confianza para que te apoyen y acompañen en estos momentos complicados.

Si has perdido el contacto con ellos en los últimos tiempos, intenta retomarlo.