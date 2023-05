El acto se ha podido seguir con acceso directo desde jovenescontraelmaltrato.com, donde quedará disponible para su visualización gratuita.

Dirigido al público adolescente, #JóvenesContraElMaltrato ha estado conducido por Esther Vaquero, presentadora de Antena 3 Noticias, y ha contado con la participación de la Policía Nacional, concretamente con la agente Laura Barral, destinada en la Unidad Central de Participación Ciudadana y policía especialista en violencia de género, igualdad, delitos contra la libertad sexual, acoso y ciberacoso, así como seguridad TIC, entre otras materias. También ha intervenido la influencer Marina Rivers, con 8 millones de seguidores en sus cuentas de TikTok e Instagram, y María Gambara, orientadora del IES Ramiro de Maeztu.

“La violencia de género no empieza por una bofetada”

Barral ha manifestado que “es muy raro que un caso de violencia de género no se repita, sino que es cíclico y no empieza por una bofetada; detrás hay violencia psicológica, económica y de otros motivos”. La policía especializada ha enfatizado, además, la relevancia que están cobrando los dispositivos móviles en la violencia en las relaciones de pareja, entre jóvenes: “Estamos viendo que, en vosotros, los jóvenes, los casos de violencia de género se ejercen por este medio”.

Seguidamente, ha enumerado una serie de situaciones para mantenerse en alerta y seguir pautas para detectarlas: “El caso más típico es el cibercontrol (control por parte de uno de los miembros de la pareja a través del móvil o la tecnología), también la geolocalización (que invade la intimidad de la otra persona) o el sexting (envío voluntario de imágenes con contenido sexual). Estos comportamientos, además de violencia de género, son delito”, ha remarcado.

“El mero hecho de hacerse una foto de este tipo conlleva un riesgo, como que pierdas el móvil o que la envíes sin querer, del que puedes no controlar las consecuencias”, ha insistido Barral. Por eso, ha subrayado que hay que extremar precauciones “cuando tu pareja te insiste en que le envíes una foto tuya o te pide las contraseñas”. Para finalizar, ha hecho un llamamiento a los adolescentes: “Si veis que vuestros compañeros están sufriendo, debéis ponerlo en conocimiento de la policía”.

Marina Rivers, que ha iniciado su exposición asegurando haber “sufrido violencia y acoso masivo en redes sociales”, ha asegurado que “a mí nadie me contó que los celos no son amor y que una persona celosa jamás te va a querer”. En esta línea, ha insistido en que “que te revise el teléfono, te diga cómo vestir o cuándo tener relaciones si no te apetece es violencia de género”.

“Este tipo de violencia empieza poco a poco, comiéndote la cabeza, diciéndote que nadie te va a querer como él y va a más. Y esto tiene que parar. Como sociedad tenemos que dar la espalda a esto y luchar por la igualdad y el feminismo”, ha reivindicado. “Todas y todos nos merecemos una persona al lado que nos quiera, que nos sume, que nos valore, no que nos haga llorar, ni nos restrinja, ni condicione nuestros comportamientos”, ha concluido, insistiendo en el mensaje de que “si tenéis una amiga que sufre violencia de género, decidlo”.

Finalmente, la orientadora del IES Ramiro de Maeztu, María Gambarra, ha señalado que “notamos que la microviolencia está cada vez más banalizada y normalizada”, por lo que “hay que dar un paso más y trabajar en el plano de la igualdad. Todos convivimos y trabajamos por un proyecto común que es que todos valemos igual, por lo que hay que luchar por construir una sociedad menos individualista y que no sea solo el yo”.

El objetivo de esta presentación ha sido informar a los jóvenes sobre la importancia de la gravedad que tiene la violencia de género entre las personas de su edad, por lo que se han tratado diversos temas sobre esta lacra, entre ellos, la violencia física, violencia psicológica, incluyendo conductas relacionadas con los celos y el dominio, el cibercontrol en la pareja o la violencia sexual online, exponiendo conductas como el sexting y sus problemáticas asociadas.

Para lograr la mayor difusión, Atresmedia lanzó desde la semana pasada una campaña en todos sus medios de televisión, radio y digitales para que la convocatoria lograra un gran alcance, objetivo para el que también ha contado con la difusión de una newsletter por parte del buscador de colegios Scholarum. El webinar ha tenido un gran éxito de participación, ya que los centros también han podido enviar sus preguntas por correo y por teléfono vía WhatsApp.

Webinar 'Jóvenes contra el maltrato' | Atresmedia

Los jóvenes de 18 a 21 años, los más permisivos con el maltrato

La organización de este foro se produce tras los resultados arrojados en el III Macroestudio de Violencia de Género 'Tolerancia Cero', publicado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias por tercer año consecutivo coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este informe, realizado en noviembre de 2022 y cuyos resultados también fueron conocidos en profundidad el pasado mes de febrero por S.M. la Reina doña Letizia, desvela, entre sus principales conclusiones, que los jóvenes de 18 a 21 años son los más permisivos con el maltrato a la mujer. También que casi un 20% de los jóvenes de 18 a 21 años considera que golpear a su pareja tras una discusión, insultar o controlar el móvil no es una forma de maltrato, más del doble de los que lo creen en la población general. Y que el 91% de la población considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes.

Por eso, durante este año, y tras las alarmantes cifras con las que concluyó 2022, Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias continuarán con su plan de concienciación y movilización activa contra esta lacra social. Así, para las iniciativas de ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ de 2023 han sumado fuerzas con la colaboración de la Policía Nacional para que, a través de sus portavoces como es el caso de la webinar, puedan ejercer una mayor influencia ante la sociedad junto a rostros de los informativos de Antena 3.

Igualmente, ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’ mantendrá la mirada puesta en los jóvenes, no solo por los datos desvelados en el citado macroestudio, sino también por tratarse de un grupo de especial riesgo sobre el que se debe de formar la base de una educación de respeto para el futuro.

La difusión del ‘Macroestudio Violencia de Género Tolerancia Cero’ en la que será su 4ª edición, la promoción de proyectos que generen una implicación directa como es ‘Municipios contra el maltrato’, al que ya cerca de 400 ayuntamientos han solicitado sumarse en poco más de un año, y el especial que emitirá Antena 3 coincidiendo con el Día Mundial contra la Violencia de Género, por quinto año consecutivo, serán otras de las acciones más destacadas de 2023.