La Fundación ONCE atiende a más de 1.600 víctimas con discapacidad a las que ha acompañado en la búsqueda de empleo desde 2020. El informe identifica los recursos existentes y reclama adaptar las campañas de sensibilización a la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de maltrato por parte de sus parejas o exparejas. Un 57,6 % de las mujeres que participan en el estudio señalan que la discapacidad es previa a la violencia de género sufrida, frente al 27,6 % que afirma es consecuencia de la violencia vivida. ,El maltrato ha empeorado la salud del 13,4 % de las mujeres y su grado de discapacidad. El miedo a represalias, a perder a sus hijos o no ser consciente de que se está viviendo una situación de violencia de género, entre otros motivos, hace queel 35,4 % de las mujeres no hayan denunciado y el 4,3 % hayan retirado la denuncia.

Cristina Silván Sotillo, coordinadora del estudio, ha explicado este martes: "La discapacidad es utilizada como argumento para mantenerlas fuera del mercado laboral, impidiendo su independencia económica y también es utilizada como arma para la vejación y el insulto convenciéndolas de que nadie más que él las puede querer". La franja de edad en la que se producen más situaciones de maltrato machista es de entre 45 y 55 años.

Siete de cada diez mujeres está desempleada y el nivel de estudios predominantes es la educación obligatoria. El 98,2 % de la violencia que sufren se produce el entorno de la pareja o familia: 91,6 % es psicológica emocional, 71,9 % de control, 72,1 % física, 43,2 % económica, 32,1 % sexual y 9,4 % vicaria. Las mujeres que son madres con carga familiar son las más vulnerables ante la violencia vicaria, que es más frecuente entre mujeres con discapacidad física; sin embargo, tener hijos facilita denunciar al maltratador, ha destacado el coordinador de Estrategia de Datos de Fundación ONCE e Inserta Empleo, Luis Enrique Quifez.

Trabajar en el futuro de las mujeres que piden ayuda

Más de 7 de cada 10 víctimas con discapacidad han logrado salir del ciclo de la violencia, se encuentra fuera de peligro y el agresor no tiene acceso a la víctima por ningún canal; el 2,9 % aún convive con el maltratador. El experto ha destacado la importancia de facilitar información ante estas situaciones a las víctimas y ha recordado que las mujeres atendidas por este programa han pedido ayuda a las instituciones públicas el 76 %, ha recibido apoyo de los servicios sociales el 55 %, de servicios legales el 40 %, sanitarios el 24 % y ha estado en casas de acogida el 13 %. La mitad de las mujeres que han sido acompañadas en este proyecto de búsqueda de empleo, que actualmente ascienden a más de 2.100, vive con sus hijos, casi el 90 % tiene cubiertas sus necesidades básicas con dificultad y el 57 % recibe ayudas económicas relacionadas con su discapacidad. "Hay un repunte de mujeres con discapacidad que acude a nuestros servicios, puede ser el boca a boca, pero también que las víctimas no se ven acompañadas y atendidas por los servicios que deberían hacerlo", ha aseguradoVirginia Carcedo, directora adjunta de Empleo, Formación y Transformación de Fundación ONCE y secretaria general de Inserta Empleo.