Numerosos actos en homenaje a las víctimas de la violencia de género

En la plaza mayor de Valladolid más de 200 pares de zapatos rojos evocan a las víctimas. Se trata de una campaña internacional que pretende hacernos pensar, reflexionar sobre las desigualdades que hoy existen y concienciarnos sobre este problema que hoy nos afecta a todos.



Hoy, el 'no' a la violencia de género se ha construído con imágenes, actos, mensajes o señales. El 'Día internacional por la eliminación de la violencia de género' se ha convertido en una jornada para decir que esta tragedia no entiende de razas o religión. Un 'no' rotundo en todas las lenguas y en todos los rincones.



Selfies contra el mar amor en las universidades gallegas, para compartirlos después en las redes sociales. Maniquíes de luto en los escaparates de Santiago de Compostela. Todos de negro para mostrar el dolor que esta herida genera.



En Alicante los niños han repartido pinzas y lazos contra la violencia de género, en Barakaldo manos manchadas para un mural contra la violencia.



También han surgido campañas para que las víctimas rompan su silencio, como la del fotógrafo italiano Alexsandro Palombo. El artista ha amoratado los rostros de Madonna, Angelina Jolie, Kim Kardashian, Emma Watson o Miley Cyrus para concienciar que todos tenemos que luchar contra esta injusta violencia.



No hay que callar, contra la violencia de género todos podemos echar una mano. Contra la violencia de género: 'Tolerancia Cero'