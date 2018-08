El año 2015 finaliza con 57 mujeres muertas por violencia de género en España

Fuentes de la Guardia Civil habían indicado que se estaba investigando la muerte de una pareja de nacionalidad polaca y su bebé, una niña de ocho meses. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dijo que "no constan antecedentes de violencia" entre la pareja pero que, según los primeros indicios, el hombre presuntamente mató a su mujer y a la menor y luego se quitó la vida. Al actualizar el balance de víctimas de violencia de género del año pasado, el Ministerio confirma que incluye el caso de Torrevieja en esta categoría.



EL MINISTRO LLAMA A LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

De hecho, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha condenado a través de Twitter lo que ha descrito como un "horrible asesinato machista" y ha asegurado que "la lucha contra esta lacra seguirá siendo prioridad absoluta en 2016".

Según Alonso, en España existe "un sistema muy completo" contra la violencia de género y "sólo la unidad puede hacerlo mejor". Por eso, ha hecho un llamamiento a "la sensibilización y la unidad": "Desde el consenso, protegeremos a las víctimas y perseguiremos a los maltratadores".



Un total de 57 mujeres fueron asesinadas en España en 2015 por los hombres con los que tenían o habían mantenido una relación de pareja --a falta de confirmarse cuatro feminicidios que siguen en investigación--, y los homicidios machistas cometidos desde que arrancó la Legislatura son ya 216.



El primer asesinato de 2015 tuvo lugar el día 12 de enero en la localidad alicantina de Elche, donde una mujer y su hermana fueron asesinadas a manos presuntamente de la expareja de la primera, un hombre de 70 años que después se suicidó. Los tres últimos son el de una mujer de 69 años y residente en la localidad de Mos, en Pontevedra, que en octubre denunció por malos tratos a su marido, que ha sido detenido; el de una mujer de 25 años asesinada por su pareja de hecho, un varón de 65, con el que tenía una hija pequeña; y el caso de la mujer y su bebé asesinadas en Torrevieja.



MAS CRIMENES QUE EN 2014

Se cuentan así 57 crímenes frente a los 54 registrados en 2014 y 2013 y a los 52 que dejó 2012, cuando se registró la cifra más baja de feminicidios en España desde que comenzaron a recogerse estos datos, en 2003. No obstante, la Delegación del Gobierno tiene pendiente de aclarar las circunstancias de tres asesinatos cometidos este año en Torre del Mar, Fuengirola y Asturias que podrían elevar el balance a 60. De las 57 mujeres asesinadas en 2015, sólo 13 habían denunciado y en un caso más no se dispone de esa información.



A falta de datos aún sobre el crimen de Torrevieja, el grupo más amplio, 18 mujeres, tenían entre 41 y 58 años, aunque 16 estaban entre los 31 y los 40 y doce no habían cumplido la treintena. La mayoría de ellas, 45, aún mantenían una relación de pareja con el homicida, mientras 11 ya la habían interrumpido. En términos absolutos, la comunidad autónoma más azotada por la violencia de género este año ha sido Andalucía, que ha visto asesinar a 13 vecinas.



En la Comunidad Valenciana han sido once los asesinos, en Galicia un total de 7, cuatro en Madrid, tres en Canarias y en el País Vasco, y dos en Principado de Asturias y Castilla y León. El resto de los homicidios tuvieron lugar en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia.