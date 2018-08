'Comienzos', un libro de apoyo para víctimas de violencia de género

En el caso de Rebeca, no hubo malos tratos previos pero, todo cambió tras el divorcio de sus padres. Diez años después, se ha formado como psicoterapeuta , ha consegudio superarlo y ha plasmado todo en un libro: 'Comienzos'.



"Tú quieres a tu padre y a la vez estás odiándole" explica la autora. Con este libro quiere ayudar tanto a las víctimas de malos tratos como al maltrador. "Hay casos que esa persona no conoce otra cosa que la violencia porque es lo que ha visto en su casa".



Un libro donde la auotra habla desde el punto de vista de la víctima y como psicoterapeuta. Rebeca, considera que aunque no es el caso de todos los maltratadores, algunos se pueden recuperar. De hecho, nos cuenta que muchos agresores han acudido a ella pidiendo ayuda para poder cambiar.



Por eso, aboga por enfocar la violencia de género desde una perspectiva global.