A partir de este miércoles, las empresas, entidades o comercios podrán contar con un “punto violeta” para orientar y acompañar a las víctimas de violencia de género o de otro tipo de violencias machistas.



Esta iniciativa corre a cargo del Ministerio de Igualdad y forma parte del nuevo catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes.



Su finalidad principal, tal y como afirma la ministra de Igualdad, Irene Montero, es la de combatir una oleada de asesinatos machistas que se prevé que continúe durante los próximos meses y a la que “se puede superponer una ola de violencias sexuales”.



Los establecimientos que formen parte de esta nueva medida deberán tener un distintivo violeta colocado en un lugar visible y descargarse una guía a la que se puede acceder físicamente o a través de un código QR, para informar a las víctimas de violencia de género sobre cómo pedir ayuda para salir de esa situación.



El Ministerio de Igualdad enviará de forma masiva el material a todas las empresas relacionadas con él para que puedan descargar el punto violeta y la guía. Además, el material ya está disponible en la web.



Esta campaña puede resultar muy eficaz porque los lugares a los que las mujeres acuden con frecuencia, tales como la panadería o la farmacia, se convertirán en puertas amplias, seguras y diferentes.



Esta iniciativa persigue ayudar a que las víctimas no carguen solas con la responsabilidad de la situación de violencia machista, de tener que salir de ella y de proteger a sus hijos e hijas o mascotas. Además, con ella también buscan acercar a su entorno y al conjunto de la sociedad para combatir estas situaciones.



La ministra ha reconocido, además, la eficacia de las políticas públicas ya existentes, que están salvando vidas, pero también es consciente de que no llegan a tiempo a todos los casos de violencia machista.



Esta es la razón por la que, el pasado 21 de mayo, convocaron urgentemente un Pacto de Estado contra la Violencia de Género a fin de llevar a cabo este plan de modernización que no tiene un plazo de finalización.



Montero ha destacado algunas de las medidas de este plan, tales como la herramienta estandarizada de detección precoz en el ámbito sanitario, especialmente destinada a los profesionales más frecuentados por las mujeres.



Otra medida destacada ha sido la de la creación de una ventanilla única en los servicios sociales, con el fin de que las familias puedan acceder a sus derechos y recibir las ayudas pertinentes en una única vez.



Por otro lado, el Gobierno contempla propiciar la entrada en el sistema VIOGEN de los Servicios Sociales de Base, a fin de informar de manera actualizada y rigurosa sobre la situación de la víctima y el entorno, para que el riesgo se actualice y se valore eficazmente.

Seguro que te interesa...

Estas son las 15 medidas urgentes del Plan de Mejora contra la Violencia de Género

El Gobierno creará un "instrumento estandarizado" para que médicos y hospitales puedan detectar casos de violencia machista