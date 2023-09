El corto “Páralo”, presentado por un grupo de nueve alumnos y alumnas del IES Alba Plata en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), ha sido el ganador del primer premio en la categoría de enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y Formación Profesional Grado Medio).

En el video, los jóvenes pacenses dan otro punto de vista sobre lo que supone la vuelta a casa de noche para una chica joven para intentar “que la sociedad empatice con las mujeres y las jóvenes. No se puede buscar igualdad a no ser que te pongas en el papel de la otra persona, aunque sea en algo tan básico como volver a casa. Nos da miedo llegar a casa solas en un pueblo”, explican sobre la idea de la historia.

Por su parte, otro vídeo, “Sé el hombre que quieres ser”, de Lucía Tobajas, Meritxell Fraile y Silvia Santos, tres alumnas del Grado de FP Superior de Igualdad de Género del IES Bilbao de Madrid, ha recibido el primer premio en la categoría de enseñanzas superiores (Grado, Posgrado y Formación Profesional Grado Superior). “Con el video quisimos dirigirnos a los hombres, siendo firmes en nuestro mensaje, pero asertivas al mismo tiempo y enseñando el dolor que el machismo causa también en ellos”, explica Lucía Tobajas.

'Nos duele a todos' | Fundación Mutua Madrileña

Del total de piezas presentadas al concurso, seis de cada diez creatividades (60%) fueron presentadas en formato video, un 36,7% fueron gráficas y un 2,8%, audio.

Otras creatividades ganadoras

Cada una de las categorías, enseñanzas medias y superiores, concedió además un segundo y un tercer premio y, adicionalmente, se entregaron los premios al video más popular en redes y el Premio Tolerancia Cero, en colaboración con Atresmedia, que consiste en la difusión de la creatividad elegida en los canales del grupo.

Así, fueron reconocidos con un segundo y tercer premio en la categoría de enseñanzas medias “Busca otra vía”, de la alumna Hannah Beirne, de La Devesa School, en Alicante; y “Pide ayuda”, de Marina Gener del Colegio Menesiano de Madrid.

Por su parte, en la categoría de enseñanzas superiores, el segundo premio y el premio a la iniciativa más popular fue para “No estás sola”, de cinco alumnos del IES Benjamín Rúa, de Móstoles (Madrid); y el tercer premio y Premio Tolerancia Cero, a “Yo también lo pasé”, de la alumna Elena Soler, de LABA Valencia (School of Art, Design & New Media).

Apoyo en redes

Seis influencers de TikTok e Instagram (Andrea Garte, Juan Pérez, Ariane Hoyos, Natalia Palacios, Carlota Cid y Maria Murillo) han apoyado este año la iniciativa. En conjunto, la campaña ha obtenido más de 5,3 millones de visualizaciones, ha impactado en más de 4,3 millones de usuarios y ha generado 553.000 interacciones en ambas redes.

Fundación Mutua, contra la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña, que celebra en 2023 su 20 aniversario, diseñó en 2012, dentro de su área de acción social, una línea de actuación prioritaria contra la violencia de género, en la que trabaja en un doble sentido: por un lado, apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a estas mujeres y sus hijos y, por otro, poniendo en marcha campañas de sensibilización no solo frente a esta lacra, sino promoviendo también el aislamiento social del maltratador.

Desde hace nueve años el concurso “Nos duele a todos” invita a los jóvenes a desarrollar ideas y mensajes a favor de la igualdad y contra la violencia de género en cualquier soporte de comunicación.