El Gobierno aumenta 6,5 millones de euros el presupuesto para la lucha contra la violencia de género

Así lo ha anunciado en el pleno del Congreso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su defensa de la dotación para su departamento este año, y ha especificado que la dotación final para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es de 31,7 millones y no 27,7 millones.



En total, el Gobierno, a través de los ministerios de Sanidad, Justicia y Educación dedicará más de 266 millones a combatir esta lacra, a los que hay que sumar, ha precisado la ministra, todo lo aportado por las comunidades autónomas, cuya dotación en esta materia es la que más ha ascendido -más de un 32 por ciento-, y los ayuntamientos, ha dicho la ministra.



"No reconocer que la lucha contra la violencia de género es transversal y prioritaria demuestra ignorancia y engañar a las víctimas", ha censurado Montserrat, que ha invitado a "no hacer populismo" y a trabajar "todos coordinados" para que este problema desaparezca de "cada rincón de España".



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la ministra ha condenado el asesinato de tres mujeres a manos de sus parejas o exparejas este fin de semana, que ha sido "terrible" para toda la sociedad y por lo que ha hecho un llamamiento a luchar "todos juntos" contra este problema social.



Montserrat ha indicado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género este año se incrementará en 6,5 millones, como resultado de un aumento de 2,5 millones del Gobierno de España, otros 2 millones de euros a raíz de dos enmiendas del PSOE y otros 2 millones de euros por una enmienda de Nueva Canarias.



Estos 6,5 millones suponen un incremento del 11,5 por ciento con respecto al año anterior, lo que lo sitúa por encima del presupuesto dedicado a violencia de género en 2011 cuando gobernaba el PSOE, ha subrayado Montserrat.



De las dos enmiendas aceptadas al PSOE, una hace referencia la creación de un nuevo programa para la prevención y reparación del daño a víctimas de agresiones sexuales y otra contempla desgravaciones fiscales para las donaciones que reciba la Fundación Soledad Cazorla para huérfanos de violencia de género.

La enmienda aceptada a Nueva Canarias está dirigida a reforzar la prevención e impulsar campañas de atención a las víctimas y a niños huérfanos de violencia de género.



En declaraciones a la prensa, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez ha mostrado su satisfacción por la aceptación de dos enmiendas "fundamentales" presentadas por el PSOE, tras una negociación "dura", por lo que ha asegurado que su grupo continuará trabajando en la subcomisión para articular un pacto de Estado contra la violencia de género.



No obstante, ha reconocido que el PSOE tenía una batería de enmiendas "viables y realistas" para ofrecer una respuesta global a la violencia machista y marcar la línea de trabajo para los próximos años.

Tras felicitarse por el gesto del Ejecutivo, ha señalado que el objetivo del pacto de Estado contra la violencia de género reclama "un mayor esfuerzo presupuestario".