El maltrato más silenciado, el que pasa más desapercibido y el que cuesta años superar. Es gradual, no llega de repente, y va calando.

Miles de mujeres han sufrido violencia psicológica en nuestro país y ellas son el reflejo de que no solo duelen los golpes.

La última campaña de la iniciativa de Responsabilidad Corporativa impulsada por Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña, 'Contra el maltrato: Tolerancia Cero, protagonizada por la periodista Esther Vaquero, pone el foco en la violencia invisible, aquella que no se ve, pero que también es maltrato, porque no solo duelen los golpes.

"Si tu pareja te humilla, controla y destruye tu autoestima, eso no es amor, es maltrato. La violencia psicológica también destruye vidas, no solo duelen los golpes, que no maquillen la realidad".

'Contra el Maltrato, Tolerancia Cero'

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias pusieron en marcha en noviembre de 2015, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la acción de Responsabilidad Corporativa ‘Contra el maltrato: Tolerancia Cero’.