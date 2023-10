La publicación ha sido presentada en Sevilla y Toledo, mientras que el próximo 11 de octubre y 17 de octubre llegará a Santiago de Compostela y Mérida. La Voz del Coraje no será comercializada y se hará entrega del libro de forma gratuita en los diferentes eventos de presentación así como en las sedes de Inserta Empleo de todo el país.

Los testimonios han sido recogidos por la periodista Esther Peñas mientras que la producción y fotografía del proyecto ha corrido a cargo de Javier Lorente, quienes han estado presentes en el acto de presentación junto a tres de las víctimas por violencia de género del libro.

La periodista ha dicho que este libro "visibiliza la maldad del ser humano" y cómo las voces de las víctimas "nos conmueven, a través del arrojo y empuje de encontrar la energía y fuerza suficiente cuando todo está en contra".

Lorey Martín, una de las víctimas canarias que aparece en la publicación, ha expresado que la psicología del maltratador hace que la mujer crea que se equivoca, porque éste insiste en la idea de que “no lo hará más”, “que está loca”, y que, sin él, "no crecerá”.

De esta forma, Martín ha asegurado que para dar el paso de denunciar no existen plazos, porque el proceso depende de cada una y de su entorno. Otra de las protagonistas de 'La Voz del Coraje' es Elena Hernández, que no solo sufrió violencia de género por parte de sus padres, sino también con sus posteriores parejas: "No creo que haya un fin de la violencia de género.

Espero que las mujeres que lo sufren no se escondan y pidan ayuda porque tenemos derecho a la vida" Para Veras Dabbo, el maltrato también comenzó en su niñez, por ello ha asegurado que "nunca ha esperado cariño de nadie" y, dado lo que ha sufrido, se ha jurado a sí misma que "nunca más volveré a vivir con un hombre".

Lorey ha aprovechado la ocasión para denunciar que respecto a la violencia de género "hemos involucionado" porque, a pesar de que "se destinan muchas partidas presupuestarias y ayudas de emergencia" no ve la ayuda real. "Cuando superas los 6 meses del periodo de ayuda de emergencia, el certificado de víctima por violencia de género caduca", cuenta cuando recuerda que en el SEPE le dijeron que no va a poder ser víctima de violencia "toda la vida".

María José Cairós, técnica de Inserta Empleo, ha añadido la búsqueda de empleo de estas mujeres, Canarias cuenta con recursos más limitados y oportunidades más escasas. Ha explicado, además, su labor diaria, que pasa por "centrarse en la mujer, atender a sus necesidades individuales y promover el desarrollo personal así como la intermediación socio-laboral".

La publicación, La Voz del Coraje, nace del proyecto Mujeres en Modo ONVG, un proyecto que las entidades citadas realizaron en 2019 con la ayuda del Fondo Social Europeo, para "empoderar" a la mujer con discapacidad víctima de la violencia de género a través del empleo y emprendimiento en la sociedad.

Emma Fernández Manrique, directora general de Inserta Empleo en Canarias ha recordado las víctimas mortales por violencia de género en lo que llevamos de año, 49, que visibilizan una situación "muy mala" que hoy se visibiliza a través de "numerosas entidades involucradas en la causa y que el dolor de cada mujer afectada se traduzca en lucha y ayuda para otras". La Voz del Coraje, ha dicho, es la muestra escrita de "mujeres valientes" que buscan hacernos conscientes de "la corresponsabilidad que tiene la sociedad frente a esta lacra" y de lo "mucho que queda por hacer".

El delegado de la Fundación ONCE en Canarias, José Antonio López, ha destacado "la valentía de las mujeres" que conforman el libro, por contar historias "nada fáciles de exponer públicamente, y que provocará que otras mujeres salgan de la realidad que viven". Para López no es lo mismo escuchar una noticia, "fría y distante", sobre un nuevo caso de violencia de género, que un "relato próximo y cercano" en donde las mujeres que lo sufran se sientan identificada.

El delegado canario de la Fundación ha hecho balance de las diferentes actuaciones y proyectos que mantienen vigentes, pero comenta que "ante las cifras que tenemos, algo no estamos haciendo bien", por lo que será necesario "continuar profundizando en el conocimiento de los datos" y la mejora de los proyectos sociales.

En representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Rosario González Carballo, concejala de políticas sociales, ha aludido al compromiso del consistorio para seguir apoyando, "con financiación y colaboración" las iniciativas y políticas de ayuda a las mujeres de violencia de género, de forma especial en las víctimas con discapacidad. A su vez, ha agradecido que Santa Cruz de Tenerife haya sido una de las 5 ciudades elegidas para presentar este libro, junto con Sevilla, Santiago de Compostela, Toledo y Mérida.

La directora general de Inserta Empleo en Canarias ha trasladado que el proyecto "vivo" en el que se inserta el libro apuesta por una metodología de intervención específica con las mujeres, para que se empoderen y consigan un empleo en función de su contexto. En esa labor se encuentran un grupo de profesionales, guías, que las acompañan durante todo el proceso de intermediación laboral, que cuentan, además, con un conocimiento en el ámbito de la violencia de género.

Desde 2020 hasta la fecha, Inserta Empleo Canarias asegura que han tenido 2230 mujeres y han favorecido 704 inserciones. Mientras que en Canarias se ha atendido a un total de 161 mujeres y se han conseguido 45 contratos laborales.