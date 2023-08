La portavoz de esta entidad, Elena Ramallo, que ha vuelto a solicitar una reunión urgente con el presidente del Gobierno en funciones ante los últimos asesinatos machistas, ha lamentado que los políticos emplean frases "huecas" al respecto.

También ha pedido que "escuchen los verdaderos problemas de las víctimas y las medidas que se necesitan, no solo para que no nos maten también para que no nos maltraten o tengamos miedo a denunciar por el infierno que se abre después en los juzgados donde se nos niegan las órdenes de protección para nosotras y nuestros hijos, entre otras muchas medidas de protección".

Asimismo, las víctimas también se dirigen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Que deje de utilizarse y ni nos nombre, cuando lleva en sus listas personas que niegan la violencia machista y nunca ha contestado a nuestras cartas para escuchar nuestras necesidades ni problemas", alertan.

Finalmente, Ramallo ha propuesto nuevamente la creación específica de una Secretaria de Estado contra la violencia machista sobre mujeres y menores. "Queremos a una persona como titular, que no sea política, ni vinculada a ningún partido", ha expres