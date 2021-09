La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes 6 de septiembre una memoria que registra 47 mujeres asesinadas por la violencia machista en 2020, lo que supone dos mujeres más de las registradas por el Ejecutivo, y otras 46 mujeres atacadas gravemente por sus parejas o expareja, suponiendo un riesgo para su vida o su integridad física.



El número de mujeres asesinadas ha descendido un 20% con respecto al 2019, donde se registraron 59 víctimas. Además, más del 75% de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales.



Con respecto a las denuncias, solo siete de las mujeres asesinadas notificaron sus casos, lo que supone menos del 15% del total, y de entre todos ellos, en el 57% no quedaron estipuladas medidas de protección o no se archivaron porque la víctima utilizó su derecho a no declarar.



Además, en dos de los casos denunciados se incumplieron las medidas o la pena de alejamiento, mientras que, en un tercer caso, la sentencia ya se había cumplido. Por otro lado, tres hijos menores y una mayor de edad fallecieron a manos de sus padres, otros cinco fueron gravemente heridos y 28 quedaron huérfanos.



Durante la pandemia se presentaron 0,89% menos de denuncias, aunque en el primer mes del confinamiento cayeron hasta un 50%. De entre todas ellas, sólo el 0,0079% resultaron ser falsas. Por su parte, se concedieron el 71% de las órdenes de protección solicitadas.



La Fiscalía registró un 15,3% menos de escritos de acusación, con un total de 49.241 documentos, lo que supone el mayor descenso en diligencias urgentes y juicios rápidos. Sin embargo, los fiscales presenciaron un 4,3% más de juicios que el año anterior.



Por su parte, el 10,25% de las mujeres se resguardaron en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que ampara el derecho a no declarar con motivo de los vínculos familiares.



En cuanto a las víctimas de trata de seres humanos, en 2020 se registraron un total de 470 víctimas de explotación sexual, 22 de ellas en grave riesgo; de entre todas ellas, el 95,53% eran mujeres.



Entre los delitos de trata identificados el año pasado, la explotación sexual abarcó el 75,21 por ciento; seguido de la trata laboral, con el 19, 75 por ciento; con fines delictivos, un 5,12 por ciento; y para mendicidad, un 1,70 por ciento.



Finalmente, se llevaron a cabo 136 procedimientos judiciales, de los cuales, 117 han desencadenado diligencias de seguimiento. Además, se investiga a 437 personas con nacionalidades diferentes y se han elaborado 41 escritos de acusación, de los cuales, 34 están relacionados con fines de explotación sexual.