Mª Jesús Periago: "Incluye fruta y cereales para complementar la leche materna"

La nutricionista, María Jesús Periago, ha indicado que la alimentación complementaria comienza a los cinco meses, en esta etapa debemos empezar a introducir nuevos alimentos a la leche materna.



Pero, ¿cuáles deben ser los primeros alimentos? Según ha señalado María Jesús Periago, "no hay recomendaciones oficiales claras, pero sí hay unas pautas que todo el mundo sigue". A lo que ha añadido que se debe introducir "en primer lugar, la fruta y después los cereales. Porque son alimentos fáciles de digerir y sirven para acostumbrar a los niños a la alimentación adulta", ha concluido.



La fruta aporta fibra, vitaminas, antioxidantes y todo ello favorece el estado nutricional del niño. Porque la leche no tiene vitamina C.



Los cereales principalmente aportan energía en forma de hidratos de carbono complejos, que son de digestión lenta. Tenemos que procurar no dar azúcares simples y dar almidón que favorece la digestión y que no eleva los niveles de glucosa.



A los padres les preocupa que los cereales incluyen azúcar, pero según afirma la experta no todos y el truco está en mirar la etiqueta. Finalmente, María Jesús, recomienda que nunca compremos cereales que vienen con azúcares añadidos o añadirlos en casa.