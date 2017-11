Xriz: "Lo mejor es moverse y disfrutar de la vida"

El cantante canario disfruta con la música y eso se refleja en sus canciones y colaboraciones, como la que ha tenido con la nueva canción de El Estirón, 'Muévete', que interpreta junto a Sergio Alcover. Xriz nos ha contado que el proyecto surgió de forma improvisada y que grabar el videoclip, a pesar del frío que pasó por tener que meter los pies en el agua, fue divertido.



Con todos vosotros ha compartido anécdotas del rodaje, que no pudo compartir con los más pequeños por tema de agenda.



Además, Xriz ha querido enviar un mensaje a todos los que seguís El Estirón y queréis crecer sanos. “'Lo mejor es moverse y disfrutar, porque no sabes cuándo vas a ser viejito y no vas a poder”. En definitiva,” que te muevas y disfrutes es lo más importante”.

Cercano y cariños con sus fans.

Xriz, se define como un chico romántico y valora mucho el apoyo de sus hormiguitas, titanes, krizmaniacos y krimaniacas. De hecho, considera que "con que le apoyen tienen todo su corazón". Tanto es así, que no descarta grabar un videoclip con todas ellas.

Además, el canario nos ha contado cómo comenzó con la música. “Con un micro sencillo, un programa básico y mi propio canal de Youtube”. Él mismo escribe sus propias canciones, salvo una que le escribió Young Killer. También nos ha confesado el significado que tienen los tatuajes que lleva. El cantante ha respondido a muchas preguntas e incluso ha cantado en directo.



Al comenzar el videoencuentro nos propusimos ser Trending Topic en Twitter con el hashtag #elestironXriz y, gracias al apoyo de sus fans, lo conseguimos. Si os habéis quedado con ganas de más, podéis disfrutar de más momentos del videoencuentro y verlo al completo.