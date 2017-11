La actividad física, necesaria para dar bien El Estirón

Ainoha Arbizu te pide que no busques excusas para no cumplir con la Educación Física en el colegio, porque “tu cuerpo te lo agradecerá.”.

El Grupo Antena 3, siempre comprometido con las causas que aumenten el nivel de bienestar y la calidad de vida, quiere contribuir con un proyecto que ha llamado EL ESTIRÓN a cambiar esta tendencia y actuar aquí y ahora en el segmento de población que más se puede beneficiar de la adopción de hábitos de vida saludables de cara al futuro: la infancia y la adolescencia.

Cada vez más alejados de la dieta mediterránea, menos activos y con un estilo de vida marcado por las prisas y los productos poco saludables, nuestros niños están abocados a desarrollar exceso de peso y a sufrir perjuicios para la salud en la edad adulta.

Los expertos lo tienen claro, la situación no tiene visos de mejorar a no ser que se introduzcan una serie de cambios en la manera que tenemos no sólo de alimentarnos; también de movernos.

Únete a nosotros y aprenderéis, tú y los tuyos, a comer mejor, a moveros más y a alejar el fantasma de la obesidad sin apenas daros cuenta. Empezamos dando 100 consejos.