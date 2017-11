Los pasos de peatones de San Sebastián de los Reyes se pintan de consejos para reducir los atropellos

En esta ocasión, es la ciudad madrileña de San Sebastián de los Reyes la que, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, incluye en las proximidades del paso de peatones mensajes contra la distracción de los peatones.

Durante la inauguración, el alcalde la de la localidad Narciso Romero destacó que “esta iniciativa se suma a las actividades para la Educación Vial, dirigidas fundamentalmente a los niños y niñas de Sanse. Desde el Ayuntamiento, estamos trabajando con los escolares en nuestro Parque Municipal de Educación Vial, por el que pasan miles de alumnos cada año”.



Mientras, el director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, Josep Alfonso, incidía en la necesidad de concienciar a todos los actores de la vía pública de la importancia de un gesto como llevar los cascos puestos o ir contestando un mensaje de móvil. “Detenerse y mirar antes de cruzar, hacerlo por el lugar adecuado, mostrar nuestra intención clara de cruzar y evitar el uso del móvil o los cascos cuando cruzamos son algunas de las conductas que pueden salvarnos la vida como peatones”, resalta Alfonso.



Desde Atresmedia, Patricia Pérez, Directora General Corporativa señala “Los datos nos indican que el uso del móvil provoca distracciones que contribuyen a aumentar el número de accidentes que sufren los peatones. Con acciones como éstas queremos concienciar sobre los riesgos que suponen hábitos como enviar mensajes, navegar por internet o consultar las redes sociales cuando somos peatones y contribuir a reducir accidentes por esta causa. Además el hecho de que este paso de peatones esté cerca de nuestras instalaciones nos ayuda de manera especial a sensibilizar a nuestros empleados”.



El acto coincide con I Semana de la Seguridad Vial, unas jornadas de formación y sensibilización orientadas a prevenir los accidentes de tráfico entre los profesiones de Atresmedia que surge como apoyo interno al compromiso del grupo en esta materia, reflejado en el manifiesto de Ponle Freno 2020 Cero Víctimas.



Con un lenguaje coloquial, los mensajes recuerdan a los transeúntes la importancia de extremar la precaución cuando van a cruzar la vía: “No me pises sin pararte y mirar”, “No me pises usando tu móvil”, “No me pises sin bajar el volumen de tu música”, “No me pises si el muñeco parpadea” y “No me pises hasta que los vehículos paren” son las frases que aparecen en los pasos de cebra elegidos en la campaña.



La campaña, que comenzó el 18 de diciembre, tiene como objetivo contribuir a mejorar la concienciación de los peatones después de que el Informe de atropellos a peatones, publicado por esta plataforma en 2015, arrojara cifras alarmantes, como que alrededor del 60% de estos accidentes se produce porque el peatón está cruzando por un lugar inadecuado. Además, la DGT también ha alertado en varias ocasiones de que cada año se producen en España unos 11.000 atropellos, de los cuales más de 10.000 suceden en zona urbana, donde la presencia de peatones es muy alta.



El Centro de Estudios Ponle Freno-AXA es un proyecto que nace, en mayo de 2013, un año después de la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico de PONLE FRENO. Desde entonces, entre otras acciones, ha publicado una decena de informes sobre siniestralidad y hábitos, y ha lanzado diversas campañas de concienciación. Todo ello con el objetivo de lograr el objetivo del Manifiesto Ponle Freno, “2020 Cero Víctimas”.