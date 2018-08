¿Hay diferencias entre el consumo de series y cine en Internet?

Juan Carlos Tous ha explicado que hay diferencias entre el consumo de series y el consumo de cine gracias a Internet y los distintos portales que existen en la actualidad.



Tous, CEO y socio fundador de Filmin ha explicado que la gente consume series, las ve cuando ellos deciden, gracias a la amplia oferta que existen pero saben que capítulo quiere ver. "Al día siguiente quieren ver el próximo capítulo'. Ha firmado que si les ha gustado lo más seguro es que quieran ver la temporada completa.



En las películas, en cambio, es diferente y ha afirmado que la gente tarda más en decidir cuál quiere ver.



"El espectador es el mismo pero son dos comprtamientos distintos", ha añadido y también la forma de presentarlas y venderlas.



También ha explicado que ahora a través de Internet , vas por ejemplo, a Filmin, y puedes elegir entre distintas películas, aunque alguna ya no esté en el cine.



Por otro lado, ha explicado que es una manera de que la gente que vive en determinados cines en los que a lo mejor no hay cines o no pongan una película concreta, puedan ver una determinada película gracias a Internet. "La gente demanda películas a través de Internet por los precios tan altos del cine", ha añadido.



Por otro lado, Pablo Romero ha afirmado que "cuesta mucho crear valorar a las cosas"y ha puesto de ejemplo, la película 'Palmeras en la Nieve' de Atresmedia Cine, que está batiendo récord de taquilla gracias a que se ha creado valor a ese producto con la ayuda de una importante campaña de promoción y lanzamiento.



Por último, el director general de Atresmedia Digital, José Manuel González Pacheco, ha explicado que "hay que saber adaptarse a ese producto". El cine, en este caso, tiene que saber adaptarse a los nuevos formatos digitales.