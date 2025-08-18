DENUNCIA RECIBIDA | SEÑALES Y CARRETERAS EN MAL ESTADO
Calzada en estado intransitable en Torrent (Valencia)
El Camí de la Penya del Gat, en Torrent (Valencia), se encuentra en un estado muy deteriorado. A lo largo de muchos metros hay socavones que afectan gravemente a la circulación, llegando en algunos tramos a ocupar por completo un sentido de la vía, lo que obliga a los vehículos a invadir el carril contrario para poder avanzar. Los agujeros son muy profundos y representan un grave riesgo, ya que pueden llegar a provocar la inmovilización de los coches.
Ponle Freno busca 'Señales y carreteras en mal estado'
Este verano, la iniciativa Ponle Freno refuerza su compromiso con la seguridad vial con la octava edición de la campaña "Señales y carreteras en mal estado". Esta iniciativa está impulsada por Atresmedia junto a Fundación AXA e invita a los ciudadanos a participar activamente localizando puntos peligrosos en nuestras vías.
Gracias a la plataforma digital IPSILUM, accesible desde ponlefreno.com, es posible visualizar y registrar incidencias fácilmente mediante geolocalización. Con más de 2.300 casos gestionados en campañas anteriores, Ponle Freno sigue movilizando a los conductores para que la carretera sea un lugar más seguro para todos.