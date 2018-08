De uso totalmente gratuito, The Promise Keeper es un “compañero” virtual que recuerda al usuario cuándo debe de realizar ejercicio según lo programado previamente. Sin embargo, a diferencia de otros calendarios de entrenamiento, The Promise Keeper destaca porque integra los contactos de los medios sociales más habituales como Facebook o Twitter para recordar y comentar a los amigos si el usuario ha cumplido, o no con la promesas previamente establecida.

The Promise Keeper ha sido creada por la premiada agencia sueca Forsman & Bodenfors, la primera agencia de diseño interactivo del mundo, cuyos trabajos para la firma IKEA recibieron el premio Titan Lion en el Festival de Cannes 2010.

CALENDARIO SINCRONIZABLE

The Promise Keeper ofrece un calendario que está disponible a través de una aplicación descargable para los principales smartphones o tabletas que utilicen tanto la tecnología Android, iPad o iPhone. El calendario también se puede utilizar a través de la página web de The Promise Keeper. Este calendario se sincroniza con las plataformas sociales del usuario para mostrar una serie de mensajes vídeo, tuits o posts, dependiendo de la plataforma utilizada.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

El usuario decide cuándo quiere correr según el calendario establecido por él mismo, acción que la aplicación toma como promesa. Una vez realizada la programación, el calendario recuerda al usuario cuándo debe de realizar el ejercicio que él mismo ha prometido. Pero además, para disuadir al usuario de cualquier intento de prorrogar el entrenamiento, The Promise Keeper le avisa de que debe de comenzar a entrenar y si no lo hace... ¡también le dirá a sus seguidores en los medios sociales que ha incumplido su promesa!

The Promise Keeper utiliza la tecnología para smartphones más avanzada del mercado para crear un personaje virtual ficticio que se hace “amigo” de tus amigos en los medios sociales. A diferencia de otras aplicaciones similares, el usuario puede exportar datos desde The Promise Keeper a otras aplicaciones para compartir datos o mantener todas las estadísticas de fitness en un solo lugar. El calendario de The Promise Keeper también se puede sincronizar con el calendario de Outlook.