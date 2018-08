Últimas recomendaciones antes de la 3ª Carrera Ponle Freno 2011

RECOGIDA DE DORSALES EN EL CORTE INGLÉS



- Los dorsales se pueden retirar en la planta de Deportes del Corte Inglés de Castellana el día 24 de noviembre en horario de 16 a 20 horas y los días 25 y 26 de noviembre en horario de 10 a 20 horas.



- Es necesario llevar el DNI o documento similar.



- Para la recogida de dorsales de otros corredores, es necesario portar autorización firmada o copia del DNI del interesado.



- A cada corredor inscrito se le hará entrega de una camiseta-dorsal, chip y vale descuento de 10€ de El Corte Inglés en material deportivo.





DÍA DE LA CARRERA

- Salida de la carrera a las 9:00H en Paseo Duque Fernán Núñez (Parque del Retiro).



- Si vas a dejar tus pertenencias en el guardarropa, acude con suficiente antelación, permanecerá abierto a partir de las 7:45H. No dejes objetos de valor, la organización no se hace responsable de ellos. No admitiremos bolsas de tamaño superior al de una mochila.



- No olvides portar tu camiseta-dorsal el domingo y tu chip en la zapatilla, de lo contrario no podrás ser cronometrado.

- Para la carrera de 10 kilómetros habrá un puesto de avituallamiento intermedio.

- Si te encuentras mal, no sigas, para y pide ayuda.

- Cuando llegues a Meta tienes que devolver tu chip a la organización en los puntos indicados.

- En la Meta podrás hidratarte con bebida isotónica.

- Respetemos el Medio Ambiente, por favor, usa los contenedores destinados a tal fin.



- La Organización ha dispuesto 7 liebres en el recorrido de 10 kilómetros: habrá un corredor marcando los 45 minutos, dos marcarán los 50 minutos y otros dos los 55 minutos. Por último otro par de liebres realizarán la prueba en 60 minutos.

- Asimismo habrá otras 3 liebres en el recorrido de 5 kilómetros: Un corredor profesional hará la marca de 25 minutos, la siguiente liebre tendrá un tiempo de 30 minutos y el último de 35 minutos.

- Recuerda que debes correr en la distancia en que te has inscrito.



- El dinero recaudado se destinará a acciones de Seguridad Vial, y este año vamos a centrarnos en mejorar la seguridad de los peatones, motoristas y ciclistas. ¡TU PUEDES AYUDARNOS!



- En Ponle Freno no nos olvidamos de las redes sociales, por eso te invitamos a que comentes todo lo relacionado con la 3ª Carrera Ponle Freno utilizando el Hashtag #carreraponlefreno11.