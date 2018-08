Entrenamos para la 4ª Carrera Ponle Freno en El Retiro

En Ponle Freno queremos que disfrutéis con los entrenamientos para la Carrera que se celebra el próximo 25 de noviembre en el parque El Retiro. Por eso, al igual que hicimos el año pasado, hemos querido juntarnos con vosotr@s y el equipo de entrenadores personales de Trainido.com.



Durante más de una hora los dos entrenadores de Trainido han explicado a los corredores que han participado en el entrenamiento en qué consiste un buen calentamiento, cómo se debe estirar bien. También se han iniciado en la técnica de carrera. Asimismo, han aprendido cual es la mejor postura para correr y qué no deben hacer para evitar lesiones.



Los corredores, además de entrenar, han aprendido mucho con los consejos de los entrenadores sobre alimentación, hidratación y equipamiento. Porque la preparación para correr no empieza cuando nos ponemos en marcha, antes hay que disponer a nuestro cuerpo para que rinda de forma saludable.



El entrenamiento ha sido tan interesante que algun@s curiosos no han podido evitar pararse a escuchar, e incluso un corredor espontáneo no lo ha dudado y se ha unido al resto del grupo.



Si queréis saber más sobre cómo ha sido el entrenamiento podéis seguir en Twitter a @Ponle_Freno y @Trainido. Además, os recordamos que si queréis compartir vuestros entrenamientos o inquietudes sobre la carrera podéis hacerlo con hashtag: #CarreraPonleFreno2012.



¡Nos vemos el próximo 25 de noviembre en el Retiro!