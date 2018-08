Información sobre la 4ª Carrera Ponle Freno

La cuarta Carrera Ponle Freno 2012 se celebra este domingo 25 de noviembre en Madrid. Tendrá como cada año dos modalidades, una de 10 km y otra de 5 km.



No hay límite de edad para participar, pero los menores de edad tendrán que ir acompañados por un adulto.



Los corredores podréis dejar vuestras pertenencias en un servicio de guardarropa que ofrecerá la Organización.



Si vas a dejar tus pertenencias acude con suficiente antelación. El guardarropa estará situado en la zona de meta. No dejes objetos de valor, la organización no se hace responsable de ellos. No admitiremos bolsas de tamaño superior al de una mochila.



Todos los inscritos recibirán una camiseta técnica de Asics, realizada en tejido técnico transpirable y un vivo color naranja. Disponemos de una gran variedad de tallas hasta agotar asistencias (se entregarán por orden de llegada).

Ciudad: Madrid



Día: Domingo 25 de noviembre a las 9:00 horas de la mañana.



Distancia: Circuito de 5 ó 10 Km.



Actividades: Desde las 8:30 horas, en la zona de salida.



Precio de inscripción: 10€ para ambas distancias.



Recogida de dorsales: El 22, 23 y 24 de noviembre en el Centro

Comercial ABC Serrano (C/ Serrano, 61).



Servicios: Servicio de guardarropa para que los corredores dejen

sus pertenencias.



Contacto: infocarrera@a3eventos.es