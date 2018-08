Inscripciones cerradas para la 4ª Carrera Ponle Freno

Este domingo 25 de noviembre correremos con un objetivo común: salvar vidas. Todos los que os habéis apuntado podréis recoger vuestra camiseta de la marca Asics con el dorsal junto al chip durante los días 22, 23 y 24 de noviembre en el Centro Comercial ABC Serrano en un horario determinado.



El día de la carrera los corredores podréis dejar vuestras pertenencias en un servicio de guardarropa que ofrecerá la Organización, si lo vais a hacer os recomendamos que acudáis con suficiente antelación.



Como en ediciones anteriores la carrera tendrá dos modalidades: una de 10 km y otra de 5 km. Durante las semanas previas a la carrera os hemos ido ofreciendo unos entrenamientos que muchos de vosotros habéis seguido y compartido en Twitter con el hashtag: #CarreraPonleFreno2012. Ya quedan pocos días para el pistoletazo de salida y os animamos a que continuéis entrenando y comentado la carrera en las redes sociales. De esta forma contagiaremos a más personas el entusiamo que Antena 3 le pone a la carrera más popular.



A todos los que no os habéis podido apuntar os esperamos el año que viene y también el mismo día de la carrera en la distancia. Porque en Ponle Freno escuchamos vuestras peticiones, por eso este año, gracias a AXA por primera vez no será necesario estar en Madrid para participar en la Carrera, sino que se podrá correr desde cualquier parte de España o del mundo con la aplicación 'Corremos Juntos'. De esta forma tod@s lo que no podáis estar en El Retiro podréis colaborar con la carrera solidaria.



Como en ediciones anteriores el dinero recaudado irá destinado a la seguridad vial. Este año, será para el Proyecto del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, donde investigan para la mejora de lesiones medulares con células madre.