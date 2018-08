La 5ª carrera Ponle Freno impulsa el deporte entre víctimas de tráfico ingresadas en el Hospital Nacional de Parapléjicos

La recaudación de las inscripciones para la V carrera Ponle Freno, que se celebró el año pasado, se destinó al Hopital Nacional de Parapléjicos de Toledo que ha puesto en marcha un proyecto, concebido para desarrollarse en dos años. En concreto, con la recaudación recibido están financiando recursos humanos como monitores deportivos, acompañantes y becarios; recursos materiales como mesas de ping-pong, sillas deportivas, handbikes, material para juegos e iniciación a la natación, material adaptado, indumentaria; y gastos de desplazamiento a campeonatos y entrenamientos, entre otros.

En el Hospital de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia nacional especializado en el tratamiento de personas con lesión medular, el deporte se considera una herramienta terapéutica de primer orden. A lo largo del proceso de rehabilitación los pacientes se benefician tanto desde el punto de vista clínico, como lúdico, psicológico y de integración social, pues el deporte les ayuda a normalizar sus vidas.

Si consideramos el deporte en su versión más competitiva, el Hospital Nacional de Parapléjicos es, además, un caladero de deportistas paralímpicos que han cosechado grandes triunfos para España desde los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 hasta los últimos de Londres 2012.

Por último, en coordinación con los horarios y necesidades propias del centro, las instalaciones y actividades deportivas, permanecen abiertas al uso diario de todo aquel deportista con discapacidad física que lo desee. De esta manera podrán disfrutar de una mayor oferta de actividades y modalidades en las que no solo cubriremos los aspectos básicos deportivos y de rehabilitación, si no que ayudaremos, mediante becas, a deportistas de élite y alumnos de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla la Mancha, tanto los aspectos más competitivos como los de formación.

Los accidentes de tráfico han sido la mayor causa de ingreso en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que este mes de octubre suma cuarenta años de existencia.

Desde Ponle Freno y el Hospital Nacional de Parapléjicos os agradecemos vuestra participación en la V carrera Ponle Freno. Con ella habéis colaborado para que este proyecto tan importante sea una realidad. . Además, os invitamos a apuntaros a la VI carrera, cuya recaudación también se destinará íntegramente a un proyecto a favor de la seguridad vial.