Consejos para los que participéis en la carrera Ponle Freno

Utiliza el transporte público

Si todos vamos en coche, será imposible aparcar. Así que recomendamos que te muevas en autobús, metro o tren.



Dedícale tiempo a la carrera

Es importante que antes del día de la prueba te hayas respondido a preguntas importantes como cuál es el recorrido, dónde está la salida, (y la meta), cuánto tiempo necesitarás para llegar, dónde están los guardarropas, la hora a la que empieza, cómo colocar el chip., etc. En nuestra web encontrarás las respuestas.



Entrena

La carrera Ponle Freno no es la maratón de Nueva York, ni queremos que lo sea. Se trata de una prueba popular y no es necesario ser un runner profesional para participar en ella. Pero es más que recomendable que hayas salido antes a correr y, si en algún momento te sientes mal, para y pide ayuda.



Acude con tiempo sufiente

Tienes muchos motivos: Para calentar, para dejar tus pertenencias en el guardaropa, para situarte en la salida y, sobre todo, para disfrutar del ambiente que te espera junto al resto de corredores.



Aliméntate bien

Levántate con tiempo para tomar un desayuno completo, procura que no sea con menos de una hora de antelación y que contenga carbohidratos, serán los que te den energía para darlo todo.



Hidrátate

Bebe agua antes (eso corre de tu cuenta), durante y después de la carrera la organización os cuidará y dará líquidos.

Convence a alguien para que corra contigo

No es lo mismo correr acompañado por alguien que te 'empuje' en tus momentos más flojos, que hacerlo solo. Y si es al contrario, y eres tú el que tiene que animar a tu compañero, sentirás la enorme satisfacción de haber sido su apoyo hasta la meta.



Corre con la ropa y el calzado adecuado

¡Nada de estrenar deportivas ese día! Aunque te las hayan regalado y te mueras por ponértelas, ese día corre con unas usadas. Ya sabemos que será en diciembre y ese mes hace frío. Abrígate, pero no en exceso porque al correr tu cuerpo hará que entres en calor. Lo más importante es que vayas cómodo, en todos los aspectos.

'Keep calm and...' corre con una sonrisa por una buena causa

El objetivo principal de la carrera, además de terminarla, es disfrutarla. Da igual que sea la primera vez que echas a correr en una prueba o lleves muchos kilómetros en tus pies. Lo importante es que lo pases bien, te emociones a llegar a meta y quieras repetir. Porque juntos sí podemos.