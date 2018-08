La 6ª Carrera Ponle Freno bate récord de participación con 20.000 corredores

El año pasado, no quisieron perderse la carrera 17.000 personas, una cifra nada desdeñable, pero este año seremos muchos más. ¡En la 6ª Carrera Ponle Freno se darán cita 20.000 corredores!



Hay muchos motivos para estar contentos por este logro y el más importante es que el dinero recudado con las inscripciones se destina íntegramente a dos proyectos en favor de las víctimas de los accidentes de tráfico. En esta edición, irá a la Fundación Step by Step, cuyo objetivo es la construcción de una piscina terapéutica para lesionados medulares, y a la Fundación Instituto Guttmann que llevará a cabo un proyecto de investación de neuro-conducción personalizada (neurociencia aplicada para mejora la seguridad vial).

Solo quedan días para la 6ª Carrera Ponle Freno, hasta entonces, podéis entrenar con nosotros.



Los días previos a la prueba podréis recoger la bolsa del corredor con el dorsal, la camiseta oficial y el chip.



El pistoletazo de salida será a las 9:00, pero te recomendamos que vayas con tiempo suficiente para situarte, calentar, dejar tus pertenencias en el guardarropas (si lo necesitaras) y disfrutar del ambiente. Suponemos que, a estas alturas, te conoces el recorrido y has navegado por la altimetría, si todavía no lo has hecho, haz click aquí.

Muchas gracias por participar. ¡Nos vemos el domingo!