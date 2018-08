Diferentes grupos tocarán en directo para poner el ritmo en la 6ª Carrera Ponle Freno

Comienza la cuenta atrás para la 6ª Carrera Ponle Freno que se celebrá en Madrid el próximo domingo. Un día importante en el que 20.000 corredores se darán cita persiguiendo un mismo objetivo: colaborar con la seguridad vial ya que el dinero recaudado irá destinado a las víctimas de accidentes de tráfico.

Como en años anteriores, la música tendrá un papel importante en esta sexta edición y acompañará a los corredores, a su paso, por diferentes puntos del recorrido.

El grupo Bultur, por tercer año consecutivo, será el encargado de tocar en la salida y en la meta de la carrera, interpretando temas de su disco 'Out in the cold'. El grupo está compuesto por seis madrileños que comenzaron su andadura musical en el año 2010.



Pero no sólo os encotraréis con música en directo a la salida y la llegada a meta, durante el recorrido también tocarán otros grupos. El grupo Ellos y Francis White actuarán en la Puerta de Alcalá, mientras que Lichis (ex de La Cabra Mecánica) y Jacobo Sierra en la plaza de Colón de Madrid.



Diferentes grupos y distintos estilos de música que se unen para apoyar una buena causa y animar a todos los que corriendo buscáis ser solidarios ¡Os esperamos!