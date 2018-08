Recogida de la bolsa del corredor para la 6ª carrera Ponle Freno

¿Dónde y cuándo puedo recoger mi dorsal y chip?

La recogida de dorsales tendrá lugar en el Centro Comercial ABC SERRANO (entrada por el Paseo de la Castellana 34 y por C/ Serrano 61) los siguientes días:

-Los días: jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.



¿Qué documentación tengo que llevar?

Para recoger el dorsal y el chip, el corredor inscrito deberá acreditarse mediante el documento de identidad (DNI o Pasaporte) y el comprobante de haber realizado el pago (el justificante de inscripción).



¿Qué hago si no puedo ir a recoger el dorsal y el chip?

Si el titular inscrito no pudiera acudir personalmente a recoger el dorsal y chip, otra persona podrá presentarse con una autorización expresa de aquel y fotocopia de su documento de identidad.



¿Podré recogerlos el mismo día de la carrera?

No. En ningún caso se podrá recoger el mismo día de la carrera.



¿A qué hora comienza la carrera?

El pistoletazo de salida será a las 9:00 h. tanto para la modalidad de 10 km como la de 5 km. Los que participen en Handbike saldrán a las 8.55 h, por lo que se ruega puntualidad para esa modalidad.