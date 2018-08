La recaudación íntegra de la 1ª Carrera Ponle Freno Canarias se destina a abrir un Centro de rehabilitación neurológica

La Fundación Step by Step es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la rehabilitación de personas con patología neurológica y afectación del Sistema Nervioso Central, especialmente en caso de lesión medular. Nace de una necesidad personal de su presidente - a causa de un accidente de coche, sufrió una lesión medular-, con la vocación de ayudar al lesionado medular a conseguir el máximo grado de autonomía personal, mejorar su calidad de vida, apoyar la investigación en la búsqueda de una solución para la cura de la lesión medular y promover una mayor integración social.



Tras ocho años de experiencia en Barcelona, la Fundación Step by Step, al conocer las necesidades en rehabilitación neurológica que se presentan en las Islas (lesión medular, traumatismo craneoencefálico, accidente vascular cerebral, parálisis cerebral, sistema nervioso periférico, patología neuromuscular o esclerosis múltiple, entre otras) ha decidido abrir el Centro Step by Step Tenerife siguiendo el tratamiento Step by Step.



Se trata de un tratamiento muy personalizado -con la supervisión individualizada de un fisioterapeuta especializado, en muchos casos incluso son dos los fisioterapeutas que trabajan conjuntamente con el lesionado-, innovador y riguroso, basado en la combinación de las técnicas de fisioterapia neurológica y la utilización de los últimos avances en el campo de la maquinaria de rehabilitación, adaptándola a los lesionados con el objetivo de extraer y aprovechar al máximo las posibilidades y recursos físicos del cuerpo del lesionado, con el fin de minimizar las limitaciones y las carencias de movilidad, y obtener así la máxima calidad de vida.