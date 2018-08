Éxito de participación en la tercera Carrera Ponle Freno de Vitoria

Tras el éxito del año pasado y como ha hecho Ponle Freno con todas sus carreras populares, la recaudación estará íntegramente destinada a un proyecto que apoya a víctimas de accidentes de tráfico. La III Carrera Ponle Freno en Vitoria ha escogido en 2016 al programa de autoayuda de Stop Accidentes País Vasco y, en concreto, a su proyecto 'Talleres de Habilidades Personales para Afrontar una Pérdida'.

Stop Accidentes País Vasco

Stop Accidentes País Vasco es una asociación de utilidad pública fundada por familiares y amigos de víctimas de accidentes de tráfico con el fin de promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico, concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus efectos y prestar servicios que satisfagan las necesidades no cubiertas.

Con su proyecto 'Talleres de Habilidades Personales para Afrontar una Pérdida', Stop Accidentes da un paso más en la asistencia psicológica a víctimas de accidentes de tráfico ofreciendo talleres grupales a víctimas y familiares de víctimas.

Con los talleres se busca, entre otros objetivos, dotar a los familiares de las habilidades suficientes para integrar de manera normalizada la pérdida de un ser querido; prevenir posibles descompensaciones psicológicas; y crear un espacio de encuentro entre personas que atraviesan una situación común normalizar estados emocionales ante una pérdida.

La III Carrera Ponle Freno

Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la suerte', ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida de la III edición de PONLE FRENO en Vitoria, en la que ha colaborado la Fundación AXA, y ha ofrecido la posibilidad de participar en dos recorridos: de 5 ó 10 kilómetros. La carrera especial de Vitoria ha contado de nuevo con la participación estelar del atleta profesional Martín Fiz, ganador de la distancia de los 10 kilómetros.

Como siempre, Atresmedia ha volcado toda la fuerza de sus canales para apoyar la única cita en la que correr salva vidas y animar a los ciudadanos a participar en esta nueva edición.

Entregaron los premios en las distintas modalidades de la tercera edición de la carrera Ponle Freno en Vitoria el alcalde de la capital alavesa, Gorka Urtaran Agirre; el director Territorial de Zona Norte AXA, Álvaro Alzaga; Rosa María Trinidad, Vicepresidenta nacional y Delegada en País Vasco "Stop Accidentes"; y Joseba Fiestras, Director del Festival de Vitoria.

Pasos de peatones de Vitoria, pintados con consejos para reducir los atropellos a peatones

Además de la celebración de la carrera, el Centro de Estudios Ponle Freno-AXA continúa con su campaña de prevención para reducir los atropellos a peatones, que comenzó el pasado 18 de diciembre, y que tiene como objetivo contribuir a mejorar la concienciación de los peatones, un colectivo que representan algo más del 10% del total de las víctimas mortales de accidentes de tráfico.

En esta ocasión, es Vitoria, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, la que ha inaugurado este pasado jueves 8 de septiembre dicha acción de concienciación, que incluye en las proximidades de los pasos de peatones mensajes contra la distracción de los peatones.

Con un lenguaje coloquial, los mensajes recordarán a los transeúntes la importancia de extremar la precaución cuando van a cruzar la vía: "No me pises sin pararte y mirar", "No me pises usando tu móvil", "No me pises sin bajar el volumen de tu música", "No me pises si el muñeco parpadea" y "No me pises hasta que los vehículos paren" son las frases que aparecen en los pasos de cebra elegidos en la campaña.

El acto inaugural tuvo lugar en la calle Olagibel Kalea y contó con la presencia del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran Agirre, el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Zapatero, el director Territorial de Zona Norte AXA, Álvaro Alzaga, el director de Atresmedia Radio País Vasco, Floren Mancisidor, y el delegado de Antena 3 Noticias País Vasco, Juan Pablo Zubizarreta.

Una carrera que se supera año tras año

La CARRERA PONLE FRENO se ha convertido ya en una cita ineludible para ciudadanos, corredores y familias que convierten este evento en una fiesta por la Seguridad Vial. Así, ha batido en cada entrega sus récords de participación y recaudación. En su última edición celebrada en Madrid el pasado 28 de noviembre, 20.000 participantes convirtieron la CARRERA PONLE FRENO en un emocionante y multitudinario acto. La totalidad del dinero recaudado se destinó al proyecto de Investigación clínica de terapia celular para la discapacidad neurológica del Hospital Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda, que lidera el Doctor Vaquero.

Ahora, con su cita de este próximo 10 de septiembre, PONLE FRENO trasladará a Vitoria, como colofón de su semana dedicada a la televisión dentro de la VIII edición del FesTVal, toda su vocación y su trabajo por conseguir que el máximo número de personas se animen a participar, ya que todos los esfuerzos serán pocos hasta llegar a su objetivo de llegar a 0 víctimas en carretera.

Súmate al "2020 Cero Víctimas" en ponlefreno.com

Con este evento, Ponle Freno sigue volcándose en el objetivo de llegar a 0 Víctimas en carretera, tal y como recoge en su MANIFIESTO PONLE FRENO '2020 CERO VÍCTIMAS', al que invita a sumarse a todas las personas y entidades a través de ponlefreno.com. Asimismo, este año trabaja para que la Educación Vial sea una asignatura obligatoria y evaluable en los centros escolares, una propuesta que fue respaldada por unanimidad en el Congreso la semana pasada. Todo con el fin de reducir las víctimas en carretera porque, como dice su lema, "Juntos, sí podemos".