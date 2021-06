Camisetas

No he acertado con la talla de la camiseta y quiero cambiarla. ¿Qué puedo hacer?

Las camisetas no tienen devolución ni se pueden cambiar una vez enviadas. Tenías a tu disposición un cuadro de tallas que detallaba las medidas al realizar la inscripción.

No me ha llegado todavía la camiseta, ¿debo preocuparme?

Si te inscribiste antes del 1 de junio la recibirás antes de la carrera. Debe estar en una de las tandas que todavía están en reparto. Te llegará un correo electrónico cuando esté enviándose. En el caso de que te inscribieses pasado el 1 de junio, no se garantiza que se reciba antes de la carrera, pero sí que llegará al domicilio proporcionado en la inscripción.

En mi casa nos hemos inscrito varios y no han llegado todas camisetas, ¿por qué?

Cada camiseta va ligada a una inscripción, no a un domicilio. Debe estar en una de las tandas que todavía están en reparto. Te llegará un correo electrónico cuando esté enviándose. En el caso de que te inscribieses pasado el 1 de junio, no se garantiza que se reciba antes de la carrera, pero sí que llegará al domicilio proporcionado en la inscripción.

Me ha llegado la camiseta pero no las zapatillas, ¿por qué?

Las zapatillas, tal y como aparecía en la inscripción y en todas nuestras comunicaciones, se envían a partir del mes de septiembre

Inscripciones

No me ha llegado el justificante de la inscripción, ¿qué hago?

En función de la plataforma con la que te hayas escrito, te lo solucionará su equipo de atención al cliente. Pueden ser dos: Sportmaniacs o Rock the Sport.

Si ha sido por Sportmaniacs, envía tu incidencia a info@sportmaniacs.com

Si ha sido por Rock The Sport, envía tu incidencia a soporte@rockthesport.com

oficiales, se entregan a partir de septiembre.

APP

¿Cuál es la APP oficial de la carrera?

La APP oficial es la “Ponle Freno Virtual APP” y la puedes descargar tanto para iOS como para Android.

Te recomendamos encarecidamente que la descargues y la pruebes antes de la carrera para poder familiarizarte con ella.

¿Puedo utilizar otro dispositivo para medir mi tiempo?

No, no es posible. La APP de Ponle Freno en tu teléfono será tu chip.

La APP me está dando problemas, no me mide bien el tiempo, no se activa el GPS… ¿qué puedo hacer?

Te recomendamos que eches un vistazo a las FAQs de nuestra APP y que sigas los pasos para solucionarlo:

En caso de no encontrar solución, contactar con soporte@rockthesport.com

Recorridos

¿Hay algún recorrido predefinido en mi ciudad?

En esta edición de la Carrera Virtual Ponle Freno contamos con 10 ciudades embajadoras: Vitoria, Madrid, Badalona, Pontevedra, Zaragoza, Málaga, Las Palmas, Valencia, Santander y Sevilla.

Tenemos recorridos predefinidos para cada una de las ciudades embajadoras.